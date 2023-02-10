111 saat sonra kurtarılan 46 yaşındaki Döne Gül'ün gülümsemesi herkese umut oldu!

Kahramanmaraş'ta enkaz altından 111 saat sonra kurtarılan Döne Gül'ün gülümsemesi, afet bölgesindeki umutları yeşertti.Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 12 saat süren çalışma sonucu 111'inci saate kurtarılan 46 yaşındaki Döne Gül, gülümseyerek iyi olduğu mesajını verdi.Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından bir yandan acı haberler gelirken bir yandan da 5 gündür aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında umutları yeşerten gelişmeler meydana geliyor.Depremin merkezi Kahramanmaraş neredeyse yok olan şehrin can damarı Trabzon Caddesi'nde bulunan 11 katlı Anadolu Apartmanı'nda sevindiren bir haber daha geldi.Bugün sabah saatlerinde alınan sesle çalışmaları yoğunlaştıran ekipler 12 saatlik mesai sonrası enkaz altında kalan 46 yaşındaki Döne Gül'e ulaştı.Gül, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak insan koridoru ile ambulansa götürüldü.Gül, ambulansta gülerek iyiyim mesajı vermesi görüntüye de yansıdı.Aynı binada kurtarma çalışmalarına ara vermeden tekrar başlandı.