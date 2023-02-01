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Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş

Afyonkarahisar'da yakalanan ve 'Richie Rich' olarak bilinen hacker Ramazan Ç'nin (22), banka hesaplarını boşaltarak yaptığı 60 milyonluk vurgunun ardından bir diğer dolandırıcılık yöntemi de çökertildi. Telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo kodlarını ele geçiren hackerin 500 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.

Ekleme: 1.02.2023 - 09:11 Güncelleme: 1.02.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemişGeçen hafta yapılan operasyonda 14 bin 200 kişinin telefonunu ele geçirip, banka hesaplarını boşaltan ve bu şekilde 60 milyon TL'lik gelir elde eden 'Richie Rich' kod adlı Ramazan Ç. ve ekibi yakaladı. Aralarında Ramazan Ç'nin de bulunduğu 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SİBER polisi, son dönemlerde artan kargo dolandırıcılığı yöntemini araştırırken, yine aynı isme ulaştı.

Polis yaptığı incelemede Ramazan Ç'nin telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo çıkış kodlarını ele geçirdi. Bu kodları illerde bulunan koordinatörler aracılığıyla saha elemanlarına ulaştırdığı, saha elemanlarının da kargo çalışanı gibi müşterileri arayıp, kargonun içerisinde ne olduğunu öğrendiklerini belirledi. Daha sonra ise saha elemanlarının adrese yakın bir noktada beklediği, kargo yetkilisi gelince de SMS kodunu verip ürünü teslim aldığı öğrenildi. Örgütün özellikle cep telefonu ve buna benzer ürünleri aldıkları belirlendi. Alınan ürünleri e-ticaret siteleri üzerinden satan saha elemanlarının paranın yüzde 60'ının kripto hesaplar üzerinden Ramazan Ç'ye gönderdikleri geri kalan yüzde 40'ını ise paylaştıkları öğrenildi.

ÖRGÜT ÜYELERİ ARASINDA KARGOCULAR DA VAR

SİBER ekipleri yapılan çalışmalar sonrası 500 kişiyi 1 milyon TL dolandırıp mağdur eden örgüte yönelik operasyon için harekete geçti. Konya merkezli Erzurum, Van, Burdur, Aydın ve İstanbul illerinde belirlenen adreslere yapılan KAR-TEL operasyonunda aralarında 3 kargo çalışanının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Kargo çalışanlarının müşterilerin bilgileri ile sistemden sorgulama yapıp, kodları koordinatöre gönderdiği, bunun içinde her işlem başına para aldığı ortaya çıktı.

AMERİKA'YA KAÇMAYA HAZIRLANMIŞ

Ramazan Ç'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmaya çalıştığı da ortaya çıktı. Parasını batırdıklarını ileri sürdüğü ailesiyle bir süredir görüşmeyen hackerin hamile olan eşini de alıp ABD'ye gitme planları yaptığı, polisin ise erken davranıp, kaçmadan gözaltına aldığı belirtildi.

Ramazan Ç'nin terör örgütü gibi hücre yapılanması kurduğu ortaya çıktı. Koordinatörler üzerinden sistemi çeviren hackerin, saha elemanlarını da koordinatöre bağladığı ileri sürüldü. Genç hackerin kod isim olarak ise izlediği dizi ve filmlerdeki suçluların isimlerini kullandığı öğrenildi.

Yapı içerisinde aktif olan bir örgüt üyesinin ise rumuz olarak Vladimir Putin ve Kim Yong gibi devlet adamlarının isimlerini kullandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden aralarında bir kargocunun da olduğu10 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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