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Şebnem Korur Fincancı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Örgüt propagandasına aktif katılım sağladı

TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia edip tutuklanan ve 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasının ardından tahliye edilen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın cezasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı.

Şebnem Korur Fincancı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Örgüt propagandasına aktif katılım sağladı
Ekleme: 1.02.2023 - 13:11 Güncelleme: 1.02.2023 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Şebnem Korur Fincancı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Örgüt propagandasına aktif katılım sağladı
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, TTB Başkanı Fincancı'ya geçen haftalarda verdiği hapis cezasını 107 sayfalık gerekçeli kararında açıkladı. Kararın 91 sayfasında iddianame, talepler, itirazlar ve yargılamadaki savunmalar tek tek yer alırken, mahkeme heyeti diğer sayfalarda hükmünü gerekçelendirdi. Heyetin tarafsız olmadığına dair iddialara ilişkin de açıklamalara gerekçeli kararında yer veren mahkeme, 'Bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve tutarlılık, dürüstlük,eşitlik, ehliyet ve liyakat olmak üzere altı temel değere her zaman riayet eden mahkememiz heyetinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek herhangi bir durumun bulunmadığı aşikardır' cümlelerine yer verdi.

'PKK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÇOCUKLARI KALKAN YAPTI'

Silahlı direnmeye veya isyana teşvik niteliği taşıyan yaklaşımlar ile azınlıklara yönelik nefret söylemi içeren açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanan gerekçeli kararda, PKK silahlı terör örgütü ve propaganda sözcüğünün tanımı yapıldı. PKK'lı teröristlerin kadın, çocuk, yaşlı insanları kendisine kalkan olarak kullanarak eylemlerde bulunduğu, kullandıkları patlayıcılar, roketatarlar ve diğer silahlar nedeniyle de bölge halkının mağdur edildiği ve güvenlik kuvveti mensuplarının şehit edildiği, öğrencilerin eğitim hakkından mahrum bırakıldığı, vatandaşların, özel mülklerinin, okulların, ibadethanelerin, hastanelerin, tarihi eserlerin zarar gördüğü anlatıldı.

SÖZLER SÖYLENİRKEN ARKA FONDA KELEŞLİ TERÖRİSTLER

Şebnem Korur Fincancı'nın da yargılamaya konu sözlerini PKK silahlı terör örgütü ile irtibatlı bir kanalın canlı yayınında sarf ettiği anlatılan kararda, kanalda örgütsel propaganda niteliğinde çok sayıda haber yapıldığı, söz konusu canlı bağlantı sırasındaki ekran görüntülerinde ise PKK silahlı terör örgütü üyelerinin çok sayıda resminin bulunduğu, örgüt üyelerinin leşker kıyafet ve uzun namlulu silahları ile görüldüğü kaydedildi. Örgüt üyelerinin arka fondaki yazı kapsamında Irak'ın kuzey bölgesindeki Zap kesiminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirildiğinin anlaşıldığı belirtilen kararda, yayının arka fonundaki örgütü üyelerinin gerilla sıfatı ile gösterildiği esnada suça konu sözlerin söylendiği belirtildi.

'TSK FAALİYETLERİNİ KİMYASAL SİLAH KULLANMIŞ GİBİ GÖSTERDİ'

Sanığın yayında PKK silahlı terör örgütünün propagandasının yapılmasına aktif biçimde katılım sağladığı da kaydedilen gerekçeli kararda, yayındaki açıklamaların kitlelere ulaşabilecek kapsamda olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meşru müdafaa faaliyetlerini illegal bir eylem ve kimyasal silahlar kullanılmış gibi göstererek 'silahlı terör örgütü propagandası' suçunu işlediği vurgulandı.
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