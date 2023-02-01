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Doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda yüzde 18,3 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, 2022 yılının Kasım ayında 2021'in aynı ayına göre yüzde 18,3 azalma göstererek yaklaşık 4 milyar 123 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Buna göre İran'dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 7,6, Azerbaycan'dan yapılan ithalat yüzde 23,4 arttı. Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı ise yüzde 53,8 azaldı.

Ekleme: 1.02.2023 - 12:37 Güncelleme: 1.02.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda yüzde 18,3 azaldı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2022 yılının kasım ayına ilişkin 'Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 353 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 769 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 22,1, LNG ithalatı yüzde 12,7 düşüş gösterdi. Toplam doğal gaz ithalatı da bu dönemde yüzde 18,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 123 milyon metreküp oldu.

Geçen yıl kasımda en fazla doğal gaz ithalatı 857 milyon metreküple İran'dan yapılırken, bu ülkeyi 749 milyon metreküple Azerbaycan ve 746 milyon metreküple Rusya takip etti.

İran'dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 7,6, Azerbaycan'dan yapılan ithalat yüzde 23,4 arttı. Rusya'dan yapılan ithalat ise yüzde 53,8 azaldı.

Konutların gaz tüketimi yüzde 15,8 azaldı
Söz konusu dönemde, ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 25,5 azalarak 3 milyar 618 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 20 düşüşle 325 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 38,7 düşerek 835 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yaklaşık yüzde 15,8 azalarak 1 milyar 32 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stok miktarı arttı
Türkiye'de doğal gaz stok miktarı geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,6 artışla 5 milyar 275 milyon metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 5 milyar 164 milyon metreküpü (yüzde 97) yer altı depolama tesislerinde, 111 milyon metreküpü (yüzde 2,1) LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde, yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 137,2 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 52,8 azaldı.
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