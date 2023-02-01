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Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 357 oldu

Diyarbakır'da, evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 1995'te 9 yaşındayken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaçırılan ağabeyi Şefik için gelen Abdulselam Fidan'ın katılımıyla 357'ye yükseldi.

Ekleme: 1.02.2023 - 17:09 Güncelleme: 1.02.2023 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 357 oldu
Diyarbakır'da, evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 1995'te 9 yaşındayken, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaçırılan ağabeyi Şefik için gelen Abdulselam Fidan'ın katılımıyla 357'ye yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1248 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı ise 1995'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvanlarına bakarken kaçırılan ağabeyi Şefik için gelen Abdulselam Fidan ile 357 oldu. Ağabeyinin henüz çocuk yaşta kaçırıldığını ve yıllardır hasretini çektiklerini belirten Abdulselam Fidan, bir an önce kavuşmak istediklerini söyledi. Fidan, 'Hiçbir haber alamadık. Kendisine özlem duyuyoruz, dönmesini istiyorum.

Ailecek onun hasretini çekiyoruz. Eğer ağabeyim beni duyuyorsa lütfen gel, devletine teslim ol. Geceleri gözleri iyi görmediği için gelemiyor olabilir' dedi.

GENÇLERDEN DESTEK ZİYARETİ

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 'Tarih ve Medeniyet Kampı' etkinliğine katılan bir grup genç de Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ile ailelere destek ziyaretinde bulundu.
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