Bakan Çavuşoğlu Estonya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Estonya'da Cumhurbaşkanı Alar Karis tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya'da Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis'e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Kendisini Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettik." ifadelerini kullandı.