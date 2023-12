TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin'de öldürülen her çocuğun elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. BMGK'deki veto kararını değerlendiren Kurtulmuş, "Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır." ifadelerini kullandı.

BMGK'deki veto kararını değerlendiren Kurtulmuş, 'Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır.' ifadelerini kullandı.BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı.Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konseye gönderdiği mektuba atıfta bulunulan karar tasarısında, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtiliyordu.Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu.Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.ABD'nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood, karar tasarısında Hamas'ın kınanmadığını, bazı Konsey üyelerinin bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Genel Sekreter Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.Guterres, 'Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil.' ifadelerini kullanmıştı.BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD tarafından veto edilmesine tepki gösterdi.Mansur, vetonun ardından yaptığı konuşmada, 'Bu, Güvenlik Konseyi için korkunç bir gün' ifadesini kullandı.'Bu sonucu reddediyoruz ve bu menfur vahşeti durdurmak için her türlü meşru yola başvurmaya devam edeceğiz' diyen Mansur, ABD'nin vetosu için de 'İnsan hayatını, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden bu ciddi kriz karşısında Güvenlik Konseyi'nin şu ana kadar net sorumluluklarını yerine getirmesi engellendi.' dedi.Mansur, veto kararı ile savaş suçlularına, suçlarını devam ettirmeleri için daha fazla süre tanındığını vurgulayarak 'Yarın bu saatlerde yüzlerce insan öldürülecek. Sonra da yüzlerce ve binlercesi. Çocuklar yanlışlıkla değil, kasıtlı olarak öldürülecek, yetim kalacak, yaralanacak, ömür boyu sakat kalacak.' şeklinde konuştu.Çifte standartların, ön yargının, ırkçılığın, İsrail istisnasının ve üstünlüğünün bedelini 1,3 milyon Filistinlinin canıyla ödediğine vurgu yapan Mansur, insanlığa karşı işlenen savaş suçlarına, soykırıma karşı olanların İsrail'in saldırılarına karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi.Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını vetosuna ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.Washington'un, Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısına karşı veto kullanmasını şiddetle kınayan Rişk, şu ifadelere yer verdi:'Bunun ahlak ve insanlık dışı bir tutum olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin ateşkes kararının çıkmasını engellemesi, işgalci İsrail'in halkımızı öldürülmesine doğrudan katılım ve daha fazla katliam ve soykırım yapılması için bir çağrıdır.'Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap ve İslam ülkeleri heyeti, Washington temasları çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.Görüşmede, ABD'nin insani sebepler nedeniyle Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısında bulunan tasarıyı BMGK'de ikinci kez veto etmesi nedeniyle duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren heyet üyeleri, ABD'den sorumluluklarını üstlenmesini ve İsrail işgalini derhal ateşkese yönlendirmek için gerekli adımları atmasını istediklerini vurguladı.İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı devam eden saldırganlığının reddedilmesi konusunda ortak tutumu ifade eden heyet üyeleri ayrıca bölgede ivedilikle tam bir ateşkesin, uluslararası insani hukukta öngörüldüğü gibi sivillerin korunmasının, her geçen saat derinleşen insanlık dramının durdurulmasının, bölgeye insani yardım girişini engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılmasının gerekliliği yönündeki çağrılarını yineledi.İsrail'in uygulamaya çalıştığı zorla yerinden etme eylemlerinin tamamını reddettiklerini kaydeden heyet üyeleri, 'iki devletli çözüme yol açacak gerçek bir siyasi atmosferin oluşturulması, ilgili uluslararası kararlara uygun olarak 4 Haziran 1967 çizgisinde Filistin Devleti'nin kurulması' vurgusunu tekrarladı.Heyet üyeleri, Filistin davasının bölünmesini kabul etmediğini, Gazze Şeridi'nin geleceğinin, Filistin davasından ayrı ele alınmasını reddettiklerini belirtti.Blinken ile bir araya gelen heyette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki yer aldı.Arap ve İslam ülkeleri heyeti, 18 Kasım'dan bu yana Gazze'deki saldırıların sona ermesi çerçevesinde uluslararası bir fikir birliği oluşturmak amacıyla BMGK'nin 5 daimi üyesinin başkentlerinde temaslarda bulunuyor.Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.Enver, 'Malezya hükümeti adına, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesini şiddetle kınıyor ve protesto ediyorum.' ifadesini kullandı.Sivillerin, bebeklerin ve kadınların öldürülmesine son verilmesi gerektiğinin altını çizen Enver, 'Uluslararası toplumun feryat ve yalvarışlarını görmezden gelen bu çirkin karar karşısında derin üzüntü duyuyorum.' değerlendirmesinde bulundu.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin ateşkes talep eden tasarıyı vetosunu kınayarak, 'ABD yönetiminin insanlık karşıtı ve ırkçı politikalarının gelecek nesillere mirası utanç ve onursuzluktan başka bir şey olmayacaktır.' ifadelerini kullandı.Kenani, ABD'nin İsrail'in işlediği savaş suçlarının ortağı olduğunu belirterek, savaşın kapsamının genişletilmesinin sonuçlarından Washington ve Tel Aviv yönetiminin sorumlu olacağını vurguladı.