Gazze katliamında geri sayım! ABD İsrail’e süre verdi: Bu işi artık tamamlayın!

İsrail'in Gazze katliamı 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Hamas'ı bahane ederek Gazze'ye giren İsrail, özellikle sivil halkı hedef alarak bir soykırımın da düğmesine bastı. Kadın, çocuk ayırt etmeksizin sivil katliamına girişen İsrail, bu süreçte ilk günden bu yana en büyük desteği ise ABD'den aldı.ABD Başkanı Joe Biden, soykırımın ilk günlerinden bu yana İsrail'in sonuna kadar arkasında olduğunu defalarca tekrar ederken artan uluslararası tepkiler sonrası İsrail'in sivilleri öldürmesini engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını iddia etti.Bir yandan Gazze'deki sivilleri korumak için çabaladığını iddia eden ABD, diğer yandan İsrail yönetimiyle saldırıları planlarına ilişkin iş birliğinde bulunmaya devam ediyor. Son olarak ABD'li Politico'da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.Politico, kendilerine konuşan 3 İsrailli yetkilinin ABD'nin operasyonları tamamlamaları için Tel Aviv yönetimine 2023 yılının sonuna kadar süre verdiğini açıkladı. Politico, İsrail Ordusu'nun Gazze'nin güneyine odaklanacak ve aylarca sürecek saldırı planının ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken tarafından reddedildiğini öne sürdü.İsminin açıklanmaması kaydıyla konuştukları açıklanan İsrailli yetkililer, Gazze'deki saldırıların 2024 yılında da sürmesini planladıklarını Biden yönetimine iletti. Ne var ki ABD hükümeti, bu sürenin çok olduğunu ileri sürerek katliamın birkaç hafta içinde tamamlanması konusunda 'baskı' uyguladı.Times of Israel'e konuşan üst düzey bir savunma yetkilisi ise, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik mevcut saldırısını tamamlaması için üç ila dört haftaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan yetkili savaşın ilk aşamasının sona ermesi için de benzer bir süreye ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Yetkili, yoğun operasyonların ay sonuna kadar bitmesinin Biden yönetimini memnun edeceğini savundu.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin merkezi ile Refah kentine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Şiteyvi ile Tahravi ailelerine ait evleri bombalaması sonucu 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Sahabe Tıp Kompleksi civarındaki Hammad ve Ataallah ailelerine ait meskun evleri bombalaması sonucu da çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bombalanan evlere yakın bölgede İsrail ordusuna ait tankların olması nedeniyle enkaz altındaki ölü ve yaralılara ulaşılamıyor.İsrail güçleri, Han Yunus'un güneyinde Neccar ve Hamuda ailelerine ait evleri hedef alması sonucu da çok sayıda Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı. İsrail topçu birlikleri ayrıca gece boyunca Han Yunus'ta birçok yeri hedef aldı. Saldırılarda çok kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.