Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Gözler ise Özbekistan uyruklu Şule isimli yardımcılarındaydı! Polat çiftinin evine yerleşen, Dilan Polat'ın kıyafetlerini giyen Şule'nin ikamet iznini bittiği ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan ve sınır dışı edilen kara kutu Şule'nin son paylaşımı ise şaşkınlık yarattı!

Türkiye sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmaya kilitlendi.Her fırsatta lüks hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gözler ise Dilan Polat'ın kara kutusu olduğu iddia edilen yardımcısı Şule'nin üzerindeydi.Dilan Polat'ın lüks evinden ayrılmayan, akrabalarını bile çağıran Şule, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenmişti. Üzerinde, Dilan Polat'ın kıyafetlerinin olması ise dikkat çekmişti.Dilan Polat ve Engin Polat davasının yankıları sürerken, çiftin Özbekistan uyruklu çalışanı Şule'nin ikamet izninin bittiği belirlendi.Eve giden polis ekiplerince gözaltına alınan Shaklo Khaydarova ve Nargiza Khaydarova Emniyet'e getirildi.Shaklo Khaydarova'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.İşlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen Şule'nin son paylaşımı ise herkesi şoke etti.Şule'nin paylaşımda 'Milletçe rahatlayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum' ifadeleri kullanması dikkat çekti.