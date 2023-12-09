  • USD: 28,90 - 28,95
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Gözler ise Özbekistan uyruklu Şule isimli yardımcılarındaydı! Polat çiftinin evine yerleşen, Dilan Polat'ın kıyafetlerini giyen Şule'nin ikamet iznini bittiği ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan ve sınır dışı edilen kara kutu Şule'nin son paylaşımı ise şaşkınlık yarattı!

Ekleme: 9.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 9.12.2023 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…
Türkiye sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmaya kilitlendi.

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Her fırsatta lüks hayatlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Polat çifti kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

DİLAN POLAT'IN KARA KUTUSU ŞULE!

Gözler ise Dilan Polat'ın kara kutusu olduğu iddia edilen yardımcısı Şule'nin üzerindeydi.

Dilan Polat'ın lüks evinden ayrılmayan, akrabalarını bile çağıran Şule, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenmişti. Üzerinde, Dilan Polat'ın kıyafetlerinin olması ise dikkat çekmişti.

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

İKAMET İZNİ BİTMİŞ...

Dilan Polat ve Engin Polat davasının yankıları sürerken, çiftin Özbekistan uyruklu çalışanı Şule'nin ikamet izninin bittiği belirlendi.

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Eve giden polis ekiplerince gözaltına alınan Shaklo Khaydarova ve Nargiza Khaydarova Emniyet'e getirildi.


Shaklo Khaydarova'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

İşlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen Şule'nin son paylaşımı ise herkesi şoke etti.

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: ALNIMIN AKIYLA...

Şule'nin paylaşımda 'Milletçe rahatlayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum' ifadeleri kullanması dikkat çekti.

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…






Gazze katliamında geri sayım! ABD İsrail’e süre verdi: Bu işi artık tamamlayın!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM’i kabul etti: Dikkat çeken hukuki kazanım ve yasal düzenleme vurgusu
Meral Akşener’den koalisyon itirafı: Şimdiki aklım olsaydı…
Kentsel dönüşüm tezgahı deşifre oldu! Mansur Yavaş’ın maskesi düştü
Siyonist İsrail kana doymadı
Asgari ücret için 2'li veri o rakama işaret ediyor! Başkan Erdoğan'dan doğrudan talimat
Adıyaman ayağa kalkıyor! Bakan Özhaseki açıkladı: Deprem bölgesinde ihya çalışmaları hız kesmiyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İskoçlar Çetesi çökertildi
ABD'den BM'de skandal karar: Gazze ateşkesini veto ettiler
Bodrum’da yine aynı manzara! Sağanak sonrası dere taştı yollar kapandı!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşgalci İsrail'den cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombalı saldırı!
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'i 'ciddiye almadım' göndermesi: Hiç üstüme alınmadım
Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne çağrı: Netanyahu Gazze katilidir!
Başkan Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
AK Partili Dağ Tunç Soyer'in 'Yatırım yapılmadı' algısını patlattı! Masal anlatmaktan bıkmadınız mı?
İBB'de kayıp atlardan sonra kayıp araçlar vakası! Sayıştay raporladı
CHP'de aday belirleme sürecinde üç yöntem: 20 ilde ön seçim yapılmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! Güven ortamını pekiştiriyoruz
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Dilan Polat’ın yardımcısı ve kara kutusuydu! Şule’den şoke eden açıklama: Alnımın akıyla…

Akaryakıtta üçüncü indirim pompaya yansıdı: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıtta üçüncü indirim pompaya yansıdı: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Seçil Erzan'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mağdurları böyle ikna etmiş

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

Köyde esrarengiz olay: 21 günde 5 yer yandı! Herkes tedirgin oldu

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?