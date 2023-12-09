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Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM’i kabul etti: Dikkat çeken hukuki kazanım ve yasal düzenleme vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde KADEM’i kabul etti. Ziyareti sosyal paylaşım sitesi X hesabından duyuran KADEM, “Kadınların hukuki kazanımlarının ve yasal düzenlemelerin önemine değindiğimiz ziyarette, Sn. Cumhurbaşkanımız destekleriyle motivasyonumuzu artırdı. Nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 9.12.2023 - 13:23 Güncelleme: 9.12.2023 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM’i kabul etti: Dikkat çeken hukuki kazanım ve yasal düzenleme vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM’i kabul etti: Dikkat çeken hukuki kazanım ve yasal düzenleme vurgusu

KADEM Yönetim Kurulu; ziyarette, Başkan Erdoğan'ı KADEM'in çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM’i kabul etti: Dikkat çeken hukuki kazanım ve yasal düzenleme vurgusu

KADINLARIN HUKUKİ KAZANIMLARI ANLATILDI

Ziyareti sosyal paylaşım sitesi X hesabından duyuran KADEM, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek kadın hakları alanında 10 yıldır devam eden çalışmalarımızı anlattık. Kadınların hukuki kazanımlarının ve yasal düzenlemelerin önemine değindiğimiz ziyarette, Sn. Cumhurbaşkanımız destekleriyle motivasyonumuzu artırdı. Nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ederiz.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM’i kabul etti: Dikkat çeken hukuki kazanım ve yasal düzenleme vurgusu
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