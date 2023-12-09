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Beyaz Gazete
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Akaryakıtta üçüncü indirim pompaya yansıdı: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol 2018'den bu yana en uzun haftalık kayıp serisine doğru ilerlerken, araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Motorin fiyatları ard arda gelen indirimlerle gerileyerek 35 TL seviyelerine inerken, benzin fiyatı için de indirim geldi. 9 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Ekleme: 9.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 9.12.2023 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Akaryakıtta üçüncü indirim pompaya yansıdı: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrolün varilinin, uluslararası piyasalarda 75,71 dolara kadar gerilemesi sonrası akaryakıta üst üste indirim geldi.

Motorine 7 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından 8 Aralık'ta 88 kuruşluk bir indirim daha geldi.

Akaryakıtta üçüncü indirim pompaya yansıdı: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatlarında ise gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin: 35,41 TL

Benzin: 32,93 TL

Akaryakıtta üçüncü indirim pompaya yansıdı: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Ankara

Motorin fiyatı: 39,09 TL

Benzin fiyatı: 33,66 TL

Akaryakıtta üçüncü indirim pompaya yansıdı: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

İzmir

Motorin fiyatı: 36,3 TL

Benzin fiyatı: 33,8 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.


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