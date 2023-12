Tüm manşetlerde Türkiye ve Erdoğan var!

Varılan tarihi anlaşmayı öne çıkaran Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini manşetten 'Ege'nin sakin sularını kilitliyorlar' ve 'Anahtar kelimeler ve kodların çözülmesi' gibi başlıklarla verdi. To Vima, görüşmelere katılanların "Farklı bir Erdoğan'la tanıştık" dediğini yazdı.

Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir sayfanın resmen açıldığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Atina Bildirgesi'ni imzaladı. Erdoğan'ın tarihi gezisi, Tür-Yunan ilişkilerinin geleceğinin siyasi altyapısını oluşturacak bir belgeyle sonuçlandı.Tam adı 'Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Atina Bildirgesi' olan belge, Türkiye ve Yunanistan arasında 93 yıl sonra imzalanan en önemli anlaşmalardan biri. Nitekim, Yunan Başbakan Miçotakis 1930'da dönemin başbakanları İsmet İnönü ve Elefterios Venizelos arasında imzalanan dostluk anlaşmasını hatırlatıp Atina Bildirgesi'nin tarihi önemine vurgu yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini başından sonuna bütün detaylarıyla canlı aktaran Yunan medyasının bugünkü manşetlerinde de beklenidiği gibi Türkiye ve Erdoğan var.'Ege'nin sakin sularını kilitliyorlar' manşetini atan Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in gülerek Atina Bildirgesi'ni ellerinde tuttukları bir fotoğrafı kullandı. İç sayfalarda 'Kalıcı sükunete bağlılık' başlığını seçen gazete, şartların temel farklar masaya getirilerek belirlendiğini vurguladı. Kathimerini, Erdoğan ve Miçotakis'in önümüzdeki ilkbahar ve Temmuz aylarında iki kez daha buluşmak için anlaştıklarını da yazdı.Manşetinde 'Erdoğan'ın ziyaretinin ertesi günü-Uzlaşmanın hatları, 2024'ün çok önemli toplantıları' diyen To Vima, Atina Bildirgesi'yle Türk-Yunan ilişkilerinin ilkeleri ve kilometre taşlarının tanımlandığı yorumunu yaptı. Atina'daki toplantılarda iyi bir atmosfer olduğunu dile getiren To Vima, görüşmelere katılanların 'Farklı bir Erdoğan'la tanıştık' dediğini aktardı.Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in en geç 2024'ün Nisan ya da Mayıs aylarında Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağını dile getiren To Vima, Erdoğan ve Miçotakis'in ayrıca Temmuz ayında ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde de bir araya geleceğini yazdı.Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea 'Miçotakis-Erdoğan toplantısı-Anahtar kelimeler ve kodların çözülmesi' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı, ilk sayfada Yunanca ve Türkçe kelimeler sıralandı: Huzur, Ege, Azınlık, Lavrion, Kıbrıs, Lozan.Gazete iç safyada 'İyi komşuluk beyanı ve Ankara'da yeni atama' başlığını kullandı, Atina ziyaretinde kamera önünde ve arkasında neler konuşulduğunu detaylandırdı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini çok sayıda haberle okurlarına aktaran Ethnos gazetesindeki başlıklardan biri, 'Ve... Birdenbire gülümsediler: Doğan umutlar ve Miçotakis-Erdoğan görüşmesinin tek 'gri' noktası' oldu. Gazete, ziyaretin Türk medyası tarafından nasıl aktarıldığını sayfasına taşıdı.