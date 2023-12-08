  • USD: 28,87 - 28,93
  • EURO: 31,11 - 31,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tüm manşetlerde Türkiye ve Erdoğan var!

Varılan tarihi anlaşmayı öne çıkaran Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini manşetten 'Ege'nin sakin sularını kilitliyorlar' ve 'Anahtar kelimeler ve kodların çözülmesi' gibi başlıklarla verdi. To Vima, görüşmelere katılanların "Farklı bir Erdoğan'la tanıştık" dediğini yazdı.

Tüm manşetlerde Türkiye ve Erdoğan var!
Ekleme: 8.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 8.12.2023 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Tüm manşetlerde Türkiye ve Erdoğan var!
Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir sayfanın resmen açıldığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Atina Bildirgesi'ni imzaladı. Erdoğan'ın tarihi gezisi, Tür-Yunan ilişkilerinin geleceğinin siyasi altyapısını oluşturacak bir belgeyle sonuçlandı.

Tam adı 'Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Atina Bildirgesi' olan belge, Türkiye ve Yunanistan arasında 93 yıl sonra imzalanan en önemli anlaşmalardan biri. Nitekim, Yunan Başbakan Miçotakis 1930'da dönemin başbakanları İsmet İnönü ve Elefterios Venizelos arasında imzalanan dostluk anlaşmasını hatırlatıp Atina Bildirgesi'nin tarihi önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini başından sonuna bütün detaylarıyla canlı aktaran Yunan medyasının bugünkü manşetlerinde de beklenidiği gibi Türkiye ve Erdoğan var.

'Ege'nin sakin sularını kilitliyorlar' manşetini atan Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in gülerek Atina Bildirgesi'ni ellerinde tuttukları bir fotoğrafı kullandı. İç sayfalarda 'Kalıcı sükunete bağlılık' başlığını seçen gazete, şartların temel farklar masaya getirilerek belirlendiğini vurguladı. Kathimerini, Erdoğan ve Miçotakis'in önümüzdeki ilkbahar ve Temmuz aylarında iki kez daha buluşmak için anlaştıklarını da yazdı.

Manşetinde 'Erdoğan'ın ziyaretinin ertesi günü-Uzlaşmanın hatları, 2024'ün çok önemli toplantıları' diyen To Vima, Atina Bildirgesi'yle Türk-Yunan ilişkilerinin ilkeleri ve kilometre taşlarının tanımlandığı yorumunu yaptı. Atina'daki toplantılarda iyi bir atmosfer olduğunu dile getiren To Vima, görüşmelere katılanların 'Farklı bir Erdoğan'la tanıştık' dediğini aktardı.

ALTI ANAHTAR KELİME

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in en geç 2024'ün Nisan ya da Mayıs aylarında Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağını dile getiren To Vima, Erdoğan ve Miçotakis'in ayrıca Temmuz ayında ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde de bir araya geleceğini yazdı.

Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea 'Miçotakis-Erdoğan toplantısı-Anahtar kelimeler ve kodların çözülmesi' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı, ilk sayfada Yunanca ve Türkçe kelimeler sıralandı: Huzur, Ege, Azınlık, Lavrion, Kıbrıs, Lozan.

Gazete iç safyada 'İyi komşuluk beyanı ve Ankara'da yeni atama' başlığını kullandı, Atina ziyaretinde kamera önünde ve arkasında neler konuşulduğunu detaylandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini çok sayıda haberle okurlarına aktaran Ethnos gazetesindeki başlıklardan biri, 'Ve... Birdenbire gülümsediler: Doğan umutlar ve Miçotakis-Erdoğan görüşmesinin tek 'gri' noktası' oldu. Gazete, ziyaretin Türk medyası tarafından nasıl aktarıldığını sayfasına taşıdı.
İBB'de kayıp atlardan sonra kayıp araçlar vakası! Sayıştay raporladı
CHP'de aday belirleme sürecinde üç yöntem: 20 ilde ön seçim yapılmayacak
AK Partili Dağ Tunç Soyer'in 'hükümetten destek alamadık' algısını patlattı! Masal anlatmaktan bıkmadınız mı?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! Güven ortamını pekiştiriyoruz
Dünyada eşi benzeri yok! TB3'ten bir başarı daha: 11'de 11 yaptı
İşte İsrail terörü! Onlarca Filistinli erkeği önce soydular sonra gözaltına aldılar!
Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı
Tüm manşetlerde Türkiye ve Erdoğan var!
Bir İETT faciası daha: Arıza yapan otobüs geri geri kaydı şoför altında kaldı
Merkez Bankası'ndan ihracata büyük destek: Limitler daha da artacak
Ekrem İmamoğlu seçimi kazanınca İstanbulluyu unuttu! 280 vaatten 46'sını gerçekleştirdi
İsrailli esirden hükümete sert sözler: Bizi öldürmelerinden korktuk!
İsrail'in sistematik devlet teröründe yeni aşama! Her aileden bir çocuk...
Siyonist İsrail'den yeni soykırım bölgesi! İnfaz görüntüleri kan dondurdu: Yapılan katliam Nazileri aratmıyor
Ali Yerlikaya duyurdu: Kaçak alkol ticaretine Çengel - 4 damgası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe seslenen Yunan gazeteciye yanıt
İstanbul'da İETT kabusu! Arızalandı, Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Türkiye-Katar arasında dev iş birliği! 12 anlaşma imzalandı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı: 140 milyar dolar aşıldı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Edirne'de 7 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi: Piyasa değeri bir milyon lira

Edirne'de 7 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi: Piyasa değeri bir milyon lira

Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi: 10 ada belli oldu

Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi: 10 ada belli oldu

2 bin 175 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı: Muğla'da bulunan heykel koruma altına alındı

2 bin 175 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı: Muğla'da bulunan heykel koruma altına alındı

Kıyametin eşiğindeyiz! 2024'te dünyanın karanlık sonu geliyor… İnsanlık için geri sayım başladı

Kıyametin eşiğindeyiz! 2024'te dünyanın karanlık sonu geliyor… İnsanlık için geri sayım başladı

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?