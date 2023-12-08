Şırnak’ta trafik kazası: 18 yaralı

Şırnak’ta iki minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ta M.N.Ş. idaresindeki 21 VE 904 plakalı minibüsü ile M.O. yönetimindeki 34 DR 3430 plakalı yolcu minibüsleri Kumçatı beldesi Bestasor mevkiinde çarpıştı.Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.