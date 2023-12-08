Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.