Otomobil şarampole devrildi! 3 kişi hayatını kaybetti

İ.K. (41) idaresindeki 06 EDB 881 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yerköy'e bağlı Saray köyü yakınlarında şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile H.K. (81) ve İ.K. (16) olay yerinde hayatını kaybetti, İ.K. (72), L.K. (34) ve Y.E.K. (12) ağır yaralandı.AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.