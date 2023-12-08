İşte İsrail terörü! Onlarca Filistinli erkeği önce soydular sonra gözaltına aldılar!

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı. Göz göre göre katliam, soykırım yaptı. Her fırsatta insan hakları dersi veren Batı ise yaşananlara sessiz kaldı. ABD ve Avrupalı liderlerin sırtını sıvazladığı İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu, zulme doymadı. Elinde beyaz bayrak olan sivilleri bile bombaladı. İsrail ordusu Gazze'de Filistinli erkekleri soyup gözaltına aldı. O görüntüler, İsrail terörünü bir kez daha kanıtladı!

İsrail, devlet değil katildi. Eli kanlı İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik saldırıları bir an olsun dinmedi.Kundaktaki bebeği, çocukları hatta kadınları bile hedef seçen İsrail'in zulmünü dünya eli kolu bağlı bir şekilde izledi. Her fırsatta insan hakları dersi veren Batılı ülkeler, sırf Müslüman oldukları için Filistin halkına yapılan katliamı görmezden geldi.Batılı ülkelerin liderleri, Filistinlilerin yanında olmak yerine katil Netanyahu'ya destek verdi. Katliamına dünyadan destek alan İsrail ise saldırılarına devam etti. Filistin'den son gelen görüntüler ise tüyler ürpertti.Her fırsatta bir terör devleti olduğunu kanıtlayan İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı toplu tutuklanma görüntüleri bölgede yaşanan vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.İsrailli askerlerin onlarca Filistinli erkeği soyarak kamyonlara bindirdi ve bilinmeyen bir yere götürdüğü belirlendi.Gazze'den gelen görüntüler, yaşanan katliamı gözler önüne serdi. İsrail ordusunun elinde beyaz bayrak olan sivillere bile ateş açtığı belirlendi. Gazze'de çekilen videolarda, bir ailenin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü o anlar, İsrail terörünün özetiydi.