İndirim üzerine indrim! Motorine bir indirim daha

Araç sahipleri tarafından sık sık takip edilen LPG, benzin ve motorin fiyatlarından sevindiren indirim geldi.4 gündür Brent petrol fiyatında gözlemlenen geri çekilme araç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. 8 Aralık 2023 itibariyle motorinde geçerli olacak bir indirim daha geldi.Motorin fiyatlarında güncel olarak 88 kuruş indirim yapıldı.Bezinde ise bu gece itibariyle 1 lira 65 kuruşluk indirim bekleniyor.İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 34,58 liradan satılıyor.