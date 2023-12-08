İndirim üzerine indrim! Motorine bir indirim daha
Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma zam haberlerinden sonra düşüş gösteriyor. 4 günlük düşüş trendiyle motorinde bugün de indirim olacak. İşte güncel fiyatlar...
Araç sahipleri tarafından sık sık takip edilen LPG, benzin ve motorin fiyatlarından sevindiren indirim geldi.
4 gündür Brent petrol fiyatında gözlemlenen geri çekilme araç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. 8 Aralık 2023 itibariyle motorinde geçerli olacak bir indirim daha geldi.
Motorin fiyatlarında güncel olarak 88 kuruş indirim yapıldı.
Bezinde ise bu gece itibariyle 1 lira 65 kuruşluk indirim bekleniyor.
Güncel Akaryakıt fiyatları…
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 35,42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 34,58 liradan satılıyor.