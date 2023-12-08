İBB'de kayıp atlardan sonra kayıp araçlar vakası! Sayıştay raporladı

Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından İBB'de yaşanan sorun ve skandallar silsilesine bir yenisi daha eklendi.İBB bünyesinde 6 bin küsür araç bulunmasına rağmen, Sayıştay raporuna göre bu araçlardan 1258 tanesinin kaydı bulunamıyor.Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında açıklamada bulunmuş ve 'Sayıştay raporuna göre İBB'ye ait 1258 aracın kaydı bulunamadı. Araçların kimlere tahsis edildiği bilinmiyor.' demişti.İBB tarafından satın alınan bin 200 attan 978'inin kayıp olduğu ortaya çıkmıştı. Atların farklı illere gönderildiği ve para karşı satıldığı iddiaları da gündeme gelmişti.