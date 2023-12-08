Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'i 'ciddiye almadım' göndermesi: Hiç üstüme alınmadım

CHP - İYİ Parti hattında patlayan kaos daha da büyüyor.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'seçimlere tek girme' kararıyla eş güdümlü olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İETT üzerinden girişti.Geçtiğimiz gün Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, 'Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil' ifadelerini kullandı.CHP'li İBB'nin 'niteliksiz' ve 'yetersiz' olduğunu ima eden Meral Akşener, 'Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor. Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar.' ifadelerini kullandı.İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmayız' diyerek rest çeken Akşener, Mansur Yavaş'a da 'korkak' göndermesi yaptı. Bir şiirden alıntı yapan Akşener, 'Kopunca bir büyük savaş, Er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş. Erlere meydan görünür' ifadelerini kullanırken 'Yavaş' kelimesine vurgu yaptı.Akşener'in Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP'ye yaptığı göndermeye İmamoğlu'ndan yanıt geldi.Akşener'i ciddiye almadığını ima eden Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, 'Hiç üstüme alınmadım' dedi.İmamoğlu şunları söyledi:'İstanbul adı geçti mi? Ben üstüme alınmadım. Belki Akşener başka bir şeyi kastetmiştir. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç üstüme alınmadım. Çünkü biz Sayın Akşener'le çok önemli metro hatlarını beraber açtık, inşallah daha da açarız. Gururlu bir 5 yıl yaşatttık. Hiç üstüme alınmadım. Akşener'in bizi kastettiğini düşünmüyorum'CHP'li Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın da patlattı.CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın 'Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce görüştü. İnce CHP'nin İzmir adayı olabilir' iddiaları sorulan Ekrem İmamoğlu, 'Muharrem İnce ile saygı çerçevesinde dertleştik, sohbetimizde İzmir'in adı bile geçmedi. Hiç öyle bir konu bile geçmedi. Kod adı İzmir ise adı bile geçmedi sohbetimizde' dedi.