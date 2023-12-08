CHP'de aday belirleme sürecinde üç yöntem: 20 ilde ön seçim yapılmayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde İyi Partili mevkidaşı Meral Akşener'i ziyaret etmiş, yapılacak yerel seçimler için yeni bir ittifak teklifi götürmüştü.Ancak İyi Parti CHP'den gelen ittifak teklifini reddetti.İttifak teklifi reddedilen CHP ise yerel seçimlere girecek adaylarla ilgili kriterlerini belirledi.CHP Genel Merkezi, 81 il başkanlığına genelge gönderdi.Yazıda, belediye başkan adaylarının belirlenmesi için saptanan yöntemleri açıklandı.Buna göre “örgüt denetiminde ön seçim”, “örgüt denetiminde basit aday yoklaması” ve “örgüt denetiminde genişletilmiş aday yoklaması” yöntemlerinin kullanılmasına karar verildi.Karar verilen 3 yöntemin sonrası bazı şehirlerin belediye başkanlıklarında ise ön seçim yapılmayacak.Bu şehirler ise; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak oldu.Belediye başkanlıklarında ön seçimin yapılmayacağı bu illerde CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olması ise dikkat çekti.