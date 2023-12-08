Bodrum’da yine aynı manzara! Sağanak sonrası dere taştı yollar kapandı!

Kara kış yurdu esir aldı. Yurdun pek çok yerinde kar ve sağanak yağış vardı.Muğla'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum'da da yine benzer manzaralar yaşadı.Kuvvetli yağışla birlikte dereler taştı, çevresindeki ev ve yollar su altında kaldı.Yağmur, öğle saatlerinde etkisini arttırırken; zaman zaman dolu yağdı. Bitez Mahallesi'nde kuvvetli yağış sonrası dere taştı.Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bir evde mahsur kalan 4 kişi ile 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta ise çok sayıda ağaç devrildi, sokak trafiğe kapatıldı.