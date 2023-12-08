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Bir İETT faciası daha: Arıza yapan otobüs geri geri kaydı şoför altında kaldı

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT kaza ve arıza haberleriyle gündemden düşmüyor. İETT otobüslerinde yaşanan arızaların son adresi ise Sultangazi olurken, yaşanan arıza bir faciaya da yol açtı. Arıza yapan İETT otobüsünü kontrol etmek üzere arkada bulunan motoru inceleyen şoför, otobüsün geri geri kayması sonucu altında kalarak ağır yaralandı.

Bir İETT faciası daha: Arıza yapan otobüs geri geri kaydı şoför altında kaldı
Ekleme: 8.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 8.12.2023 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Bir İETT faciası daha: Arıza yapan otobüs geri geri kaydı şoför altında kaldı
Kaza, saat 00.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü kullandığı 34 HO 4017 plakalı İETT otobüsünü son durak olan Mescid-i Selam peronuna park etti. İddiaya göre, şoför otobüste arıza nedeniyle aracın arka kısmına geçerek motor kapağını açtı. Bu sırada otobüs, geri geri kaymaya başladı. Kayan otobüsü elleriyle durdurmaya çalışan şoför, aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Şoförün üstünden geçen otobüs, durakta park halinde yolcu bekleyen 2 taksiye çarparak durabildi. Çevredeki taksi şoförleri bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan otobüs şoförüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından otobüs ve çarptığı taksiler çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bir İETT faciası daha: Arıza yapan otobüs geri geri kaydı şoför altında kaldı

Kazayı gören taksi şoförü Yılmaz Emci, 'Ben arabamı en öne park ettim. İETT otobüsü tam dipte duruyordu. Ben tam arabadan inerken baktım otobüs geriye doğru geliyor. İETT şoförü iki eliyle otobüsü durdurmaya çalışıyordu. Arkadaşları 'sen ne yapıyorsun' dediği anda otobüs adamı altına aldı. Otobüsün, çok hızlı bir şekilde geri geri geldiğini görünce ben de arabamı kenara doğru kaçırdım. Sonra 3 tane taksiye vurdu bu hale getirdi. Otobüsün lastikleri komple şoförün üzerinden geçti. Durumu ağır olarak hastaneye götürüldü' dedi.

Hastaneye kaldırılan İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bir İETT faciası daha: Arıza yapan otobüs geri geri kaydı şoför altında kaldı
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Bir İETT faciası daha: Arıza yapan otobüs geri geri kaydı şoför altında kaldı
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