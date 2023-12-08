  • USD: 28,87 - 28,93
  • EURO: 31,11 - 31,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

BAKAN KACIR AÇIKLADI: YTAK BAŞVURULARI 20 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi için başvuruların 20 Aralık 2023 tarihinden itibaren alınmaya başlayacağını açıkladı.

Ekleme: 8.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 8.12.2023 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) çerçevesinde 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesi yayımlanmıştı. Başvuruların nasıl yapılacağı da belirlendi.

Kocaeli’deki OSB Yıldızları Araştırma Ödül Töreni’nde konuşan Bakan Kacır, “ Teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar Lira olmak üzere
üç yılda 300 milyar Lira limit tahsis edilmesi planlanan Yatırım Taahhütlü Avans
Kredisi (YTAK) programı da sanayicilerimize hayırlı olsun.
Program; yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine
erişimini kolaylaştıracak. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve milli ekonomimizin yükselişini destekleyecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi
yapacağımız, 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün Listesini ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesini yayımladık.

Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzu güçlendirecek bu programa; 20 Aralık'tan
itibaren yatirimkredisi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden başvurularınızı bekliyoruz.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine ilişkin duyuru yayınlandı. https://www.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/yatirim-projelerinin-stratejik-oncelik-ve-teknik-degerlendirmesine-iliskin-duyuru

Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğe göre finansman programından yararlanmak üzere Teknoloji/Strateji Puanı’nın (TSP) belirlenmesini talep eden yatırımcılar başvurularını 20 Aralık 2023 tarihinden itibaren https://yatirimkredisi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

Başvurular, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından yapılabilecek başvurular, elektronik portal üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecek.

Stratejik yatırımlar, proje bazlı yatırımlar ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, ürün veya teknoloji koşulu aranmaksızın başvuruda bulunabilecek.

Programdan yararlanmak isteyen yatırımcılar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji/Strateji Puanı (TSP) hesaplanacak.

Başvurular Çevrimiçi Alınacak

Başvurular 20 Aralık 2023 tarihinden itibaren https://yatirimkredisi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Bakanlık tarafından hesaplanan TSP yatırımcılara bildirilecek.
Yatırımcılar TSP ile TCMB Programı kapsamında yer alan aracı bankalara başvurabilecek.

Stratejik Dönüşüm için Üst Düzey İşbirliği

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Kararları doğrultusunda hayata geçirilen bu uygulama ile;
✔️Yatırımcıların uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimi sağlanacak.
✔️Yüksek teknoloji yatırımları hızlandırılacak.
✔️Cari denge ve fiyat istikrarına katkı sağlanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! Güven ortamını pekiştiriyoruz
Dünyada eşi benzeri yok! TB3'ten bir başarı daha: 11'de 11 yaptı
İşte İsrail terörü! Onlarca Filistinli erkeği önce soydular sonra gözaltına aldılar!
Sevgilisini bağlamak için “enerji” istedi! Dilan Polat gibi Seçil Erzan da “Enerji” dedi! Seçil Erzan’ın çekmecesinden tutkulu aşk güçlendirmesi çıktı
Tüm manşetlerde Türkiye ve Erdoğan var!
Bir İETT faciası daha: Arıza yapan otobüs geri geri kaydı şoför altında kaldı
Merkez Bankası'ndan ihracata büyük destek: Limitler daha da artacak
Ekrem İmamoğlu seçimi kazanınca İstanbulluyu unuttu! 280 vaatten 46'sını gerçekleştirdi
İsrailli esirden hükümete sert sözler: Bizi öldürmelerinden korktuk!
İsrail'in sistematik devlet teröründe yeni aşama! Her aileden bir çocuk...
Siyonist İsrail'den yeni soykırım bölgesi! İnfaz görüntüleri kan dondurdu: Yapılan katliam Nazileri aratmıyor
Ali Yerlikaya duyurdu: Kaçak alkol ticaretine Çengel - 4 damgası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe seslenen Yunan gazeteciye yanıt
İstanbul'da İETT kabusu! Arızalandı, Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Türkiye-Katar arasında dev iş birliği! 12 anlaşma imzalandı
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı: 140 milyar dolar aşıldı
Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
ABB'nin yaya geçidi projesi iptali Gamze'yi hayattan kopardı
Meral Akşener’e kızdı İYİ Parti’den istifa etti
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Edirne'de 7 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi: Piyasa değeri bir milyon lira

Edirne'de 7 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi: Piyasa değeri bir milyon lira

Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi: 10 ada belli oldu

Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi: 10 ada belli oldu

2 bin 175 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı: Muğla'da bulunan heykel koruma altına alındı

2 bin 175 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı: Muğla'da bulunan heykel koruma altına alındı

Kıyametin eşiğindeyiz! 2024'te dünyanın karanlık sonu geliyor… İnsanlık için geri sayım başladı

Kıyametin eşiğindeyiz! 2024'te dünyanın karanlık sonu geliyor… İnsanlık için geri sayım başladı

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?

WhatsApp'a kaybolan sesli mesajlar geldi: Nasıl kullanılır?