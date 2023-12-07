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Yılmaz Büyükerşen: Genel Başkan'ın talimatı ile yeniden aday oldum

Eskişehir'de 6. dönem için adaylık başvurusunu yapan Yılmaz Büyükerşen, kendisinin adaylık talep etmediğini, Genel Başkan'ın talimatı ile yeniden aday olduğunu söyledi.

Yılmaz Büyükerşen: Genel Başkan'ın talimatı ile yeniden aday oldum
Ekleme: 7.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 7.12.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Büyükerşen: Genel Başkan'ın talimatı ile yeniden aday oldum
Yerel seçimler çin siyasette yoğun bir çalışma var.

Çoğu partide adaylık başvuruları biterken parti yönetimleri aday belirleme sürecine başladı.

CHP'de de illerin başkan adaylarının belirlenme süreci işliyor.

Parti genel merkezinde yaşanan değişim süreci yübüyük oranda 'makyaj' olarak değerlendirilirken, yerel yönetimlere nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

Bu süreçte de değişim, yerel yönetimlere de yansımadı.

Büyükerşen 6. dönem için aday oldu

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de 5 dönemdir görev yapan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen, yeniden adaylık başvurusu yaptı.

Hem yaşı itibarıyla hem de uzun süredir görev yapması sebebiyle değişim iddiasıyla yeni bir dönem başlayan CHP'de bu adım, tepkiye neden oldu.

Tepkilerden sonra Büyükerşen, Saygı Öztürk'e konuşarak açıklamalarda bulundu.

Büyükerşen, adaylık talep etmediğini, Genel Başkan Özgür Özel'in isteği üzerine adaylık başvurusu yaptığını söyledi.

Yılmaz Büyükerşen: Genel Başkan'ın talimatı ile yeniden aday oldum

'Genel Başkan talimatıyla aday oldum'

Büyükerşen şöyle konuştu:

Önceki gün, İl Başkanımızın Genel Başkanımızla yaptığı görüşme sonrası, onun talimatı ile aday adaylığı başvurumu yaptım. Genel Başkanımızla daha önce görüştüğümde, büyükşehirlerin adaylığının mevcut başkanlarla devam edeceğini söylemişti. Ben ‘olacağım, olmayacağım' demedim. Sadece Eskişehir'in seçimdeki durumunu konuştuk.

'İnsan kendisini hissettiği yaşta sayar'

Yaşı üzerinden yapılan eleştirilere de cevap veren Büyükerşen, 'Yaşımı gündeme getiriyorlar. 8 Kasım'da 86 yaşına bastım. İnsan kendisini hissettiği yaşta sayar. Yaş meselesi ikide bir ortaya atılınca Türkiye'nin pek çok yerinden atasözleri geldi. Kendimi hiçbir zaman yaşlı hissetmedim.' dedi.
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Yılmaz Büyükerşen: Genel Başkan'ın talimatı ile yeniden aday oldum
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