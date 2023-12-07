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Vedat Işıkhan'dan asgari ücret mesajı! Tüm göstergeler olumlu gidiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin "Pazartesi süreci başlatacağız" dedi.

Vedat Işıkhan'dan asgari ücret mesajı! Tüm göstergeler olumlu gidiyor
Ekleme: 7.12.2023 - 12:09 Güncelleme: 7.12.2023 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret mesajı! Tüm göstergeler olumlu gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, dün Kabine Toplantısı gerçekleştirildi.

Kabine sonrası bakanlardan açıklamalar gelmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan'ın gündeminde, asgari ücret görüşmelerindeki gelişmeler yer aldı.

"Pazartesi süreci başlatacağız"

Işıkhan, asgari ücreti belirlemek üzere temmuzda olduğu gibi hızlı şekilde taraflarla bir araya geleceklerini ifade ederek, "Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Neticelenince de sizinle paylaşacağız." diye konuştu.

"İlkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek"

Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında asgari ücret görüşmelerinin çabuk bitirilmesi için çaba gösterilmişti. Bu görüşmelerde de ay sonuna kalmadan sonuç açıklanır mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

Komisyonun çalışmasına bağlı. Teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak. Süreci, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz, her zamanki gibi siz de biliyorsunuz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek.

"Nihai sonuca ulaşacağız"

Enflasyon karşısında çalışanların alım gücü kaybına uğramaması için asgari ücretin 17 bin 500 liraya denk gelecek şekilde yüzde 53,5 artırılması gerektiğine yönelik değerlendirmeler sorulan Işıkhan, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız." yanıtını verdi.

Işıkhan, işveren desteğiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

"Tek zam olacak"

Bakan Işıkhan, "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle, Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık." sözlerini sarf etti.
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