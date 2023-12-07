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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan HEDEP'e ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HEDEP grubuna iadeiziyarette bulunurken, "Yeni dönemin hayırlı olması için HEDEP grubuna da temennilerimizi, dileklerimizi ilettik." dedi.

Ekleme: 7.12.2023 - 17:00 Güncelleme: 7.12.2023 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan HEDEP'e ziyaret
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kendisini TBMM başkanı seçildikten sonra ziyarete gelen gruplara iadeiziyaretlerine devam ediyor.

Kurtulmuş bu kapsamda Meclis'te HEDEP grubunu ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

'İadeiziyarette bulundum'

Kurtulmuş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de grubu bulunan siyasi partilerimizin ben Meclis Başkanı seçildikten sonra 'hayırlı olsun' ziyaretleri oldu. Görüştüğümüz Meclis gruplarına, hepsine ben de iadeiziyarette bulundum. Bugün HEDEP grubuna iadeiziyarette bulunduk.

Bu vesileyle yeni dönemde de Meclis'teki çalışmalarda siyasi partiler arasındaki siyasi ortamın bir şekilde iklimin yumuşatılması, fikir alışverişlerinin daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için önümüzdeki dönem inşallah güzel çalışma imkanının olduğu bir Meclis olur.

Önümüzdeki haftadan itibaren Meclis'in en önemli fonksiyonlarından birisi olan bütçe yapma yetkisini kullanacağı bütçe görüşmeleri başlayacak. Nihayetinde bu ziyaret bir iadeiziyarettir. Yeni dönemin hayırlı olması için HEDEP grubuna da temennilerimizi, dileklerimizi ilettik. Ayrıca Tuncer Bey'in de yeni dönemde eş başkan seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettim' diye konuştu.

'Verimli, güzel bir görüşme oldu'

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise 'Meclis Başkanımızın bize ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz kendilerini ziyaret etmiştik. Kendileri de iadeiziyarette bulundu. Yeni kongremiz olmuştu, bize başarılar diledi. Verimli, güzel bir görüşme oldu. Kendilerinin de söylediği gibi önümüzdeki dönem Meclis'in daha hoşgörülü, daha diyalog içerisinde olacağı bir süreci biz de talep ediyoruz' diye konuştu.
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