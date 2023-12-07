Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı: 140 milyar dolar aşıldı
Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Geçtiğimiz hafta 136,5 milyar dolar açıklanan toplam rezervler bu haftaki verilerde 140,1 milyar dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 6 AYDA YÜZDE 42,3 ARTTI
Merkez Bankası rezervleri Mayıs sonundan bu yana 41,7 milyar dolar artarak güçlenmesini sürdürdü. Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42,3'e karşılık geldi
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.
140 MİLYAR DOLAR BANDI AŞILDI
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar yükselişle 136 milyar 493 milyon dolardan 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42,3'e karşılık geldi.