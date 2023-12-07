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CHP’den Ankara’da gece vakti ağaç katliamı! Gezi’de ortalığı yakıp yıkan sözde çevreciler yine sessiz

Ankara'da büyük bir çevre kıyımı gerçekleşti. Kızılay'da bulunan 20'ye yakın çınar ağacı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından cumartesi gecesi yapılan bir operasyonla kesildi.

CHP’den Ankara’da gece vakti ağaç katliamı! Gezi’de ortalığı yakıp yıkan sözde çevreciler yine sessiz
Ekleme: 7.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 7.12.2023 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
CHP’den Ankara’da gece vakti ağaç katliamı! Gezi’de ortalığı yakıp yıkan sözde çevreciler yine sessiz
2019 yerel seçimlerinde ABB'nin artık betona değil yeşile yatırım yapacağını söyleyen ve Ankaralılara nefes alınabilir bir Ankara vaat eden CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, verdiği birçok söz gibi bu sözünü de tutmadı. Yavaş göreve geldiği günden beri vatandaşlara sıfırdan bir tane park yapamazken, Kızılay'ın göbeğinde yıllardır duran asırlık çınar ağaçlarını da bir gecede katlettiği görüldü. Yavaş'ın ağaçları katletmesine vatandaşlar sert tepki gösterdi.

'GEZİ OLAYLARINDA AĞAÇLARI SAVUNANLAR AĞAÇLARI KATLETTİ'

Vatandaş Gürkan Vural, 'Kızılay'ın sembolü haline gelen bu ağaçlar kesilirken amaçlarının ağaç kesmen olmadığı açıkça görülüyor. Burada ağaç kesilmemiş ağaç katliamı yapılmış. Burada katledilen ağaçların yerine yenisinin geleceği de meçhul. Bir ağaç ne kadar sürede yetişiyor herkes biliyor.

Mustafa Kemal Atatürk bir ağaç için koca projenin yerini değiştirirken Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin bir mensubunun böyle ağaç katliamı yapması bizleri üzüyor. Verilen karar çok yanlış olmuş. Her kafasına esen ağaç keserse memleketimizde nefes alınacak yer kalmaz. Yapılanı doğru bulmuyorum çok günah. Gezi Olayları kesilen ağaçlar için meydana gelmişti. O gün ağaçların kesilmesine karşı olanlar bugün Ankara'nın göbeğinde ağaçları katlettiler.' dedi.

CHP’den Ankara’da gece vakti ağaç katliamı! Gezi’de ortalığı yakıp yıkan sözde çevreciler yine sessiz

'ANKARA'NIN GÖBEĞİNDE AĞAÇ KATLETME CESARETİNİ NERDEN ALIYORLAR'

Zöhre Demirer ise, 'Bu ağaçların kesilmesi günah. Durduk yere ağaçların kesilmesinin sebebi nedir. ABB Başkanı Mansur Yavaş, bu konu hakkında neden hiçbir bilgilendirme yapmadı. Kafasına göre Ankara'nın göbeğinde ağaç katletme cesaretini kimden aldılar. Ağaç hemen yetişen bir şey değil ki. Bir ananın çocuğunu yetiştirmesi gibi yetişen bir şey. Sabır gerekir, emek gerekir, sevgi gerekir. Bu yapılanı normal karşılamak mümkün değil. Buradaki ağaçlar senelerdir burada. Kimseye zararı olmayan bir şeyin böyle bir gecede ortadan kaldırılması insanlığa sığmaz' ifadelerini kullandı.

CHP’den Ankara’da gece vakti ağaç katliamı! Gezi’de ortalığı yakıp yıkan sözde çevreciler yine sessiz

'BİR İNSANI KATLETMEK İLE BİR AĞACI KATLETMEK ARASINDA BİR FARK YOK'

Kemal Sarısoy da, 'Ağaçlar doğanın akciğerleridir. Bir ağacın bir insan kadar değeri ve önemi var. Bir insanı katletmek ile bir ağacı katletmek arasında hiçbir fark yoktur. Ben ağacı kesenleri katil olarak nitelendiriyorum. ABB ağaçların kuruduğunu iddia etmiş. Ancak kuruyan dallar kesilir ağaç küçültülür ve o kesilen yerlerden yeni filizler çıkar. Ağacın tamamını kesmek katliamdır. Ağaçların kıymetini bilmeyen, insanın kıymetini bilmez. Sayın Yavaş yeşile yatırım yapacağını vurgulamıştı ama bugün bu ağaçları kesmesi verdiği sözü tutmadığının en büyük kanıtıdır' şeklinde konuştu.

'100 YILLIK ÇINAR AĞAÇLARI ŞİMDİYE KADAR KURUMADI DA ŞİMDİ Mİ KURUDU'

Nazım Tokat, 'Ağaçların kesilmesi bana tamamen anlamsız geldi. Bu ağaçların burada oluşturduğu bir güzellik vardı. Buranın ne amaçla kesildiği kafamızda soru işareti oluşturuyor. Bir ağacın meydana gelmesi bir evladın meydana gelmesi kadar meşakkatli. Bu ağaçların kesilmesi benim gözümde rant sağlamak için yapılan bir iştir.

100 yıllık çıkar ağaçları şimdiye kadar kurumamıştı şimdi mi kuruyası tutmuş? Kendi beceriksizliklerini neden kabul etmiyorlar da sessiz sedasız iş yapıyorlar. Ağaçları katletmek nasıl bir vicdandır ben anlamıyorum. Zaten baktığımız zaman ABB son 5 yıldır Ankara'ya hiçbir şey yapmadı. Sayın başkan verdiği hiçbir sözü tutmadı. 'Artık betona değil yeşile yatırım yapacağım' diyen bir kişinin ağaçları katletmesini kabul etmiyorum' diye konuştu.

'AĞAÇLARIN KURUDUĞUNU İDDİA EDENLER NASIL KURUTULDUĞUNU NEDEN SÖYLEMİYOR'

Utku Sönmez, 'Ağaçların kesilmesi bana göre çok yanlış. 2016 yılında kesilen ağaçlar için insanları memleketi ayağa kaldırdı. Günlerce eylem yapıldı. Polislerle çatışmaya girildi. Ancak o gün ağaçlar kesilmesin diye mücadele verenler sessiz sedasız ağaçları katletmişler. O gün kesilenler ağaçtı da bugün kesilenler ağaç değil miydi? Bu kadar iki yüzlü olunmaması gerekiyor.

ABB 5 yıldır Ankara'ya bırakın çivi çakmayı var olanı koruyamadı. Bugün kesilen ağaçlar da bunun en büyük göstergesi. Yıllardır buralarda duran asırlık ağaçlar bir anda ne oldu da kesildi? 5 yıldır elle tutulur bir hizmetini göremedik Sayın Yavaş'ın. Ağaçların kuruduğu için kesildiğini söyleyenler, bunca yıldır dim dik ayakta duran ağaçların neden kuruduğunu nasıl kurutulduğunu neden söylemiyor.' dedi.

'ABB'NİN GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Muhammet Kar ise şunları söyledi; 'Bu kesilen ağaçlar bizim geleceğimiz. Bunun sağı solu yok. Biz gelecek nesillere güzel bir dünya bırakma vaadiyle yola çıkanların yaptıkları bizi ne yazık ki karamsarlığa sürüklüyor. Burada duran ağaçların neden kesildiğini kimse bilmiyor. Bu ağaçların kuruduğu iddia edilmiş. Ancak neden kurudu? Nasıl kurudu? Bunun araştırılması lazım.

Normal bir vatandaş olarak ben doğduğumda bu ağaçlar buradaydı. O zamana kadar kurumadı da şimdi neden kurudu? Bu ağaçların kurumasına neden izin verildi. Ben bir ihmal olduğunu düşünüyorum. ABB'nin görevini yerine getirmediğini düşünüyorum. Vatandaşın malına sahip çıkılmadığını düşünüyorum'

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