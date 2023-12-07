Ankara'da başıboş köpek dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu paramparça ettiler
Ankara'da başıboş köpekler vatadaşın korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Keçiören ilçesinde sürü halindeki başıboş köpekler 4'üncü sınıf öğrencisini okulana giderken saldırdı. Mahalle sakinlerinin güçlükle kurtardığı küçük çocuğun sağlık durumun kritik olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri başıboş köpeklerden rahatsızlıklarını dile getirdi.
Ankara'nın Keçiören İlçesi Kafkaslar Mahallesi'nde 4. sınıf öğrencisi T. Y., sabah saatlerinde okula giderken sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı.
Küçük çocuğu boş bir arazide sürükleyerek saldıran köpeklere civardaki mahalle sakinleri zor kurtardı.
Saldırıya uğrayan çocuğu evinin balkonundan görüp yardım için koşan Mehmet Dafdaf, 'Balkonda köpekleri gördüm önce oyun oynuyorlar zannettim bir baktım ortalarında çocuk var hemen aşağıya indim komşumun arabasına bindim. Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı zaten. Ambulansı aradım, polisi aradım. Çocuğu paramparça etmişler, resmen yediler çocuğu' şeklinde konuştu.
Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri ise başıboş köpeklerden rahatsızlıklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Dicle Ergen, 'Her taşın dibinde bir köpek var. Buna çok acil bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor' dedi.
'BENİ DE PARÇALAYACAKLAR'
Sürü halinde gezen köpeklerin kendisini kovaladığını söyleyen ortaokul öğrencisi Barış Karaağaç ise, 'Parçalayacaklardı beni korkudan binanın içine saklandım.
Biz çok tedirginiz okulun bahçe duvarından içeriye atlıyor köpekler ısıracak diye çok korkuyorum sınıftan çıkamıyorum' ifadelerini kullandı.
Mahalleli tarafından sokak köpeklerini beslediği iddia edilen bir kadına çevredeki vatandaşlar sert bir şekilde tepki gösterdi.
SAĞLIK DURUMU KTİRİK
Öte yandan, köpeklerin saldırısından sonra Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımda tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Küçük çocuğu boş bir arazide sürükleyerek saldıran köpeklere civardaki mahalle sakinleri zor kurtardı.
Saldırıya uğrayan çocuğu evinin balkonundan görüp yardım için koşan Mehmet Dafdaf, 'Balkonda köpekleri gördüm önce oyun oynuyorlar zannettim bir baktım ortalarında çocuk var hemen aşağıya indim komşumun arabasına bindim. Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı zaten. Ambulansı aradım, polisi aradım. Çocuğu paramparça etmişler, resmen yediler çocuğu' şeklinde konuştu.
Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri ise başıboş köpeklerden rahatsızlıklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Dicle Ergen, 'Her taşın dibinde bir köpek var. Buna çok acil bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor' dedi.
'BENİ DE PARÇALAYACAKLAR'
Sürü halinde gezen köpeklerin kendisini kovaladığını söyleyen ortaokul öğrencisi Barış Karaağaç ise, 'Parçalayacaklardı beni korkudan binanın içine saklandım.
Biz çok tedirginiz okulun bahçe duvarından içeriye atlıyor köpekler ısıracak diye çok korkuyorum sınıftan çıkamıyorum' ifadelerini kullandı.
Mahalleli tarafından sokak köpeklerini beslediği iddia edilen bir kadına çevredeki vatandaşlar sert bir şekilde tepki gösterdi.
SAĞLIK DURUMU KTİRİK
Öte yandan, köpeklerin saldırısından sonra Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımda tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.