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73 ilde MERCEK-7 operasyonu: 1264 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde düzenlenen ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen MERCEK-7 operasyonlarında, 1264 şüphelinin gözaltına alındığını belirtirken çok sayıda ruhsatsız silah geçirildiğini bildirdi.

Ekleme: 7.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 7.12.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
73 ilde MERCEK-7 operasyonu: 1264 şüpheli gözaltına alındı
Ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek-7' operasyonunda 1038 silah ele geçirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik 73 ilde 'Mercek-7' operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 787 ruhsatsız tabanca, 51 kaçak kurusıkı tabanca, 38 uzun namlulu tüfek ile 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1038 silahın ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya,1264 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

73 ilde MERCEK-7 operasyonu: 1264 şüpheli gözaltına alındı

Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşinde olduklarını vurgulayarak, 'Onları adalete teslim etmeye kararlıyız.' ifadesini kullandı.

'Mercek 7' operasyonu kapsamında, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince son 4 günde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Manisa, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Bitlis, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Elazığ, Çorum, Denizli, Zonguldak, Aydın, Batman, Osmaniye, Adıyaman, Eskişehir, Malatya, Mardin, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Muğla, Tokat, Trabzon, Uşak, Aksaray, Düzce, Kayseri, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kastamonu, Kırklareli, Niğde, Rize, Sinop, Sivas, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çankırı, Edirne, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yozgat olmak üzere 73 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramaları yapıldığını bildiren Yerlikaya, 787 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini duyurdu.

73 ilde MERCEK-7 operasyonu: 1264 şüpheli gözaltına alındı

Yerlikaya, İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir ve Ankara'nın listenin başında bulunduğu 5 şehirde ele geçirilen ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheli sayısına ilişkin şunları kaydetti:

'İstanbul'da 146 tabanca, 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 187 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 62 tabanca, 19 uzun namlulu tüfek ele geçirildi ve 88 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 53 tabanca ele geçirildi, 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 51 tabanca ele geçirildi, 83 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 36 tabanca ele geçirildi, 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.'

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet ekiplerini tebrik ederek, 'Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek.' ifadesini kullandı.


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