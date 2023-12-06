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Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi

Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde Noter vekili İsmail Vural, daha önce İstanbul'da yolsuzluk yaptığı için noterden atılan Mehmet Akıncızade ile sevgilisi Hicran Bilen ile birlikte 225 milyon lira rüşvet karşılığında noterlik sistemine araçların tescil bilgilerini projelerine aykırı değiştirerek devleti 147 milyon zarara uğratarak vurgun yaptı. Nevşehir Polisinin 2 ay süren teknik ve fiziki takibinde sevgili olan Mehmet A. ile Hicran B.'nin mesai bitiminde paralel noter gibi akşam noter vekili ile birlikte Avanos noterini açıp, araçların tescil belgelerini rüşvet karşılığında değiştirdiği ortaya çıktı.

Ekleme: 6.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 6.12.2023 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avanos noterliğinde araçların ilk tescilinde projeye aykırı bilgi girişi yapıldığını öğrenince soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Avanos Noteri'nin başka bir kente tayin olmasının ardından Noter Vekilliğine eski Noter Başkatibi İsmail Vural'ın görevlendirildiği, Başkatibin daha önce aynı suçtan İstanbul'da soruşturma geçiren eski noter çalışanı ve sigortacılarla rüşvet karşılığında araçların tescil bilgilerini değiştirdiği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibe başlayan polis, araçların tescilinde ağırlık, koltuk sayısı, yakıt ve vites sistemi değişikliği, araçları okul servisine dönüştürme gibi araçların tescilinde yapılan işlemlerde usulsüzlükler yapıldığı belirlendi.

Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi

NOTERİN YEVMİYE İŞLEMİ 14 BİNE ULAŞTI

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen projeli soruşturma dosyasında Avanos Noter Vekili İsmail Vural tarafından hiçbir proje, araç muayenesi yapılmadan araçlara rüşvet karşılığında usulsüz işlem yapılarak ruhsat düzenlediği, usulsüz işleme karşı rüşvetin doğrudan ya da İstanbul ve Adana'daki sigortacılar aracılığı ile Başkâtibe banka hesabından ya da elden gönderildiği tespit edildi.

Usulsüz işlemlerin İsmail Vural'ın Avanos Noter Başkatibi olarak çalışmaya başladığı son iki yıldır yapıldığı özellikle de İsmail Vural'ın Avanos Noter Vekili olarak görevlendirildiği Ağustos 2023'ten itibaren usulsüz işlemlerde ciddi artış olduğu tespit edildi. Avanos Noterliği'nin 2021 yılı yevmiye numarasının 8 bin 956, 2022 yılında 11 bin 078, 2023 yılının 11 aylık döneminde ise 12.783'e çıktığı belirlendi.

PARALEL NOTER MESAİSİ

İstanbul'da çalıştığı noterde yaptığı usulsüzlüklerden sonra atılan ve soruşturma geçiren Mehmet Akıncızade'nin Nevşehir'de sevgilisi Hicran Bilen ile Avanos'ta otelde kaldığı, gündüz mesainin bitmesinin ardından paralel noter gibi akşam Avanos noterliğine giderek rüşvet karşılığındaki tescil bilgileri değişikliklerini yaptıkları belirlendi.

Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi

KAMU ZARARI 147 MİLYON

Zanlıların yaptıkları işlemlerden 147 milyon kamu zararı, araç sahiplerinin ödemekten kaçındığı miktarın 406 milyon, alınan rüşvet miktarının da ortalama 225 milyon olduğu belirtildi. Toplam 500 milyona ulaşan vurgunla ilgili çalışmalarını tamamlayan Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon için 76 ilde düğmeye bastı.

Noter Vekili İsmail Vural, Mehmet Akıncızade sevgilisi Hicran Bilen ve rüşvete ve sahteciliğe aracılık eden Murat C., Ercan İ. ve Kadir K.'nın aralarında bulunduğu 234 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi

NOTERDE ARAMA YAPILDI

Rüşvet işlemini yapan ve aracılık yapan şüpheliler gözaltına alınırken, Avanos noterliğinde de arama yapıldı. Polis, noterde bugüne kadar yapılan araç tescil işlemlerinin tümünü de mercek altına alırken, yapılan vurgunun boyutunun daha da yükselmesinin beklendiği öğrenildi.

VURGUNUN DETAYLARI SORUŞTURMA DOSYASINA EKLENDİ

Noterde yapılan vurgunun detayları soruşturma dosyasında yer aldı. Araçlarda koltuk ekleme çıkarma, kullanım amacı değişikliği, çeki demiri ekleme-çıkarma, teknik değişiklik, yakıt sistemi dönüşümü gibi tadilat yapılmasını isteyen araç sahipleri ilk olarak TSE tarafından yetkilendirilmiş Makine Mühendisi ve firma tarafından proje hazırlatması gerektiği, projenin asgari maliyetinin çeki demiri eklenmesi ve çıkarılması için 17 bin 717 lira, LPG dönüşümünün 34 bin 151 lira olduğu belirtildi.

Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi

TSE tarafından yetkilendirilmiş Makine Mühendisi tarafından çizilen projenin TSE Birimi tarafından onaylanması gerektiği, tadilat yapılmak istenen aracın onaylanan proje ile tadilat muayenesi yaptırılması, araç başı tadilat muayenesinin de bin 130 lira ödemesi gerektiği belirtildi. Rüşvetle paralel noter sistemi kuran şüphelilerin araç sahiplerinin bu işlemlerin hiçbirini yaptırmasına gerek kalmadan tescil bilgilerini değiştirdiği kaydedildi.

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Sevgililerden tarihin en büyük rüşvet vurgunu! Noterde 500 milyonluk rüşvet mesaisi
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