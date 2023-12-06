Meteoroloji Antalya'yı uyardı: Tedbirli olun

Antalya'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve doğu ilçelerinde bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü yağışların yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.