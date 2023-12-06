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Kayseri'de fabrika yangını! Müdahale sürüyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16'ncı Cadde’de bulunan mobilya fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Ekleme: 6.12.2023 - 12:42 Güncelleme: 6.12.2023 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de fabrika yangını! Müdahale sürüyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kayseri'de fabrika yangını! Müdahale sürüyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16'ncı Cadde'de bulunan mobilya fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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