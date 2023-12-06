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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan'a gidiyor! 6 yıl sonra ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere yarın Atina'ya gidecek. Son olarak 2016 yılında yapılan YDİK görüşmelerinin yeniden başlaması, iki ülke arasındaki olumlu gelişmelerden birisi olarak adlandırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan'a gidiyor! 6 yıl sonra ilk ziyaret
Ekleme: 6.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 6.12.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan'a gidiyor! 6 yıl sonra ilk ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor...

Katar'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılan Erdoğan, yarın ise Yunanistan'a gidecek.

Türkiye ile Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının 5'incisine katılmak üzere 6 yıl aradan sonra Atina'ya gidecek olan Erdoğan'ın bu hamlesi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa olarak değerlendiriliyor.

İkili anlaşmalar gündemde

Erdoğan, önce Atina'daki ‘Proedriko Megaro'da (cumhurbaşkanlığı binası) Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, ardından da bitişiğindeki ‘Megaro Maksimu'da (başbakanlık ofisi) Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek. İki lider, basına açıklama yaptıktan sonra, yine başbakanlık ofisinde çalışma yemeği şeklinde geçecek YDİK toplantısına başkanlık edecek.

Bakanlar ise YDİK toplantısı öncesi ayrı görüşmeler gerçekleştirecekler. YDİK çerçevesinde, bazı ikili anlaşmalar imzalanması ve ortak bir bildirinin yayınlanması bekleniyor.

Hedef: Sakin bir ortamın sürmesi

Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili Yunan hükümetinin beklentileriyle ilgili Devlet Bakanı Akis Skerços “Türkiye ile yeni bir sayfa açtık. Gerginlik, son yıllarda hiç olmadığı kadar azaldı. Hedef, sakin ortamın devam edebilmesi amacıyla Türkiye ile olabildiğince yeni bir güven ortamı yaratmak” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet Sözcüsü Petros Marinakis ise “İki liderin bu çok önemli görüşmesi ve YDİK'in toplanması, diyalog ortamının tesisi amacıyla atılmış önemli bir adımdır. Anlaşmazlıklarımız malum. Ancak bu anlaşmazlıkların, krizler doğurmamasını istiyoruz” dedi.

Kazan-Kazan gündemde

Ankara'nın Atina zirvesinden beklentilerinin şifrelerini geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Kazan-kazan vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, “Bizim dış politika anlayışımız ‘hep ben kazanayım karşıdaki kaybetsin' değildir. Biz ‘kazan-kazan' anlayışı ile Atina'ya gideceğiz” demişti. Erdoğan ve Miçotakis'in ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri de değerlendirmesi ön görülüyor. Gazze'deki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşı iki liderin ajandasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan'a gidiyor! 6 yıl sonra ilk ziyaret

Yunan tarafından 11, Türk tarafından 8 bakan

Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısına Yunan tarafından 11, Türk heyetinden ise 8 bakanın katılması bekleniyor. Dışişleri, savunma, ekonomi ve ticaret bakanlarının yanı sıra eğitim ve kültür bakanlarının da heyette yer alacağı aktarıldı. Ayrıca, Yunan basınına göre, Yunan ve Türk arkeologların hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da ortak kazılar yapmasına yönelik bir öneri üzerinde duruluyor. Kazıların, klasik ve Helenistik dönemlere kıyasla “daha az politik” olan tarih öncesi döneme ilişkin yapılması bekleniyor. Ankara ve Atina ilişkilerinde Kahramanmaraş merkezli depremler ve Yunanistan'daki trajik tren kazasının ardından ılımlı bir tona geçmişti.

Yoğun güvenlik önlemi

Yunanistan polisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyareti için perşembe günü Atina şehir merkezinde trafik kısıtlamalarının uygulanacağını duyurdu.

Önlemler arasında trafiğin kademeli ve geçici olarak kısıtlanmasının yanı sıra kara yolu ağının çeşitli noktalarında durma ve park etme yasağı yer alıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan'a gidiyor! 6 yıl sonra ilk ziyaret
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