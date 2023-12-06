30 yıl sonra hareket etti! Bilim insanlarından korkutan tahmin! İstanbul kadar büyük...

1986 yılında Antarktika kıtasından kopan ve Weddell Denizi'nde karaya oturarak buzdağına dönüşen A23a, 30 yıl sonra hareket etti.Yaklaşık 30 yıldır okyanus tabanına saplanmış halde bulunan dünyanın en büyük buzdağı hareket etmeye başladı.A23a ismi verilen buzdağı, küresel ısınmadan dolayı oturduğu zeminden ayrıldı.A23a'nın kütlesi 400 metre kalınlığında. A23a, 310 metre ile Avrupa'nın en yüksek gökdeleni olan Londra Shard'dan bile daha yüksek.Bilim insanlarına göre A23a'nın kütlesinde azalma yaşandı. Bu nedenle dev buz parçası hafifleyerek suyun yüzeyinde hareket edebilecek kadar küçüldü.Bilim insanları, A23a'nın akıntılarla birlikte sürüklenip, birçok buzdağının Güney Georgia'nın uzak adasına giderken izlediği rota olan 'buzdağı geçidine' doğru sürükleneceğini düşünüyor.Dev buzdağının Güney Georgia Adası'na çarpması durumunda ortaya kötü sonuçlar çıkabilir.Güney Georgia adası fok balığı ve penguen başta olmak üzere birçok canlının üreme noktası olarak biliniyor. Eğer A23a buraya çarparsa üremek için bölgeye giden hayvanların rotası karışabilir ve yeni doğan yavruların beslenmesi zora girebilir.