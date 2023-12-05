  • USD: 28,85 - 28,90
  • EURO: 31,35 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor

Tunceli'de kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta, meşe ormanları arasındaki kayalık üzerine kurulu Ambar Kalesi'nde, sur temel yatakları, çok odalı kaya mezarı, harçlı sur duvarları, burçlar, kaya basamakları, sarnıç ve kaya şapeli gibi kalıntılar yer alıyor. Kalelerin yanı sıra tarihi çeşme, cami, kilise ve köprülerin yaygın görüldüğü kentte, yapılan bilimsel araştırmalarla geçmiş medeniyetlere ait izler sürülüyor.

Ekleme: 5.12.2023 - 14:01 Güncelleme: 5.12.2023 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor
Tunceli'de Meşe ormanları arasındaki kayalık alan üzerine inşa edilen Ambar Kalesi'nin kalıntıları Urartu döneminden izler taşıyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta, meşe ormanları arasındaki kayalık üzerine kurulu Ambar Kalesi'nde, sur temel yatakları, çok odalı kaya mezarı, harçlı sur duvarları, burçlar, kaya basamakları, sarnıç ve kaya şapeli gibi kalıntılar yer alıyor.

Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor

Ortaçağ medeniyetlerince de kullanıldığı belirlenen ve Urartu döneminden izler taşıyan kale, turizm sezonunda çevre il ve ilçelerden ziyaretçileri de ağırlıyor.

Kalede 2 ayrı döneme ait kalıntılar var

Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Harun Danışmaz, Ambar Kalesi'nde yaptığı incelemelerde 2 ayrı döneme ait bazı kalıntılar tespit ettiğini söyledi.

Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor

Kalede Urartular ve Ortaçağ döneminden izler bulunduğunu belirten Danışmaz, 'Sur temel yatakları, çok odalı kaya mezarı ve kaya basamaklarının bir bölümü Urartu dönemine tarihlenmektedir. Harçlı sur duvarları, burçlar, kaya basamakları, ikisi yuvarlak birisi dikdörtgen olmak üzere 3 sarnıç ise Urartu sonrası döneme tarihleniyor.' dedi.

'Ambar Kalesi, Erzincan'daki Şirinlikale, Taşbulak ve Pekeriç kaleleriyle benzerdir'

Kaya mezarların genellikle ayrıcalıklı kişiler ve sülaleler için inşa edildiğini anlatan Danışmaz, şöyle konuştu:

'Ayrıca bu mezarların bulundukları yerler yani kalelerin sitadel bölümünde yer alması, mezar sahiplerinin kaleyle bir bağlantısı olduğunu gösteriyor. Aslında bunun en belirgin örneği de Urartu'nun başkenti Van Kalesi mezarlarında bulunmaktadır. Ambar Kalesi boyutları bakımından içesinde çok odalı kaya mezarı bulunan Tunceli'deki Mazgirt Kaleköy kalesi ile Erzincan'daki Şirinlikale, Taşbulak ve Pekeriç kaleleriyle benzerdir.'

Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor

Danışmaz, Doğu Anadolu'da ilk olarak kaya mezarı yaptırma geleneğinin Urartu krallığıyla beraber yaklaşık 3 bin yıl önce başladığını dile getirdi.

Danışmaz, Ambar Kalesi'nin yaylaya çıkan bir yol üzerinde olduğunu ifade ederek, 'Urartu dönemine tarihlenen bu kalelerin sahiplerinin hayvancılıkla uğraştıklarını gösterebilir.

Tunceli'nin tarihi ve kültürel güzellikleri doğru şekilde tanıtıldığında turizm potansiyeli oldukça yüksek olabilir. Bu potansiyeli artıracak destinasyonlardan bir tanesi de Ambar Kalesi'dir. Kalede bulunan kalıntılar tarih meraklılarının yanı sıra doğaseverler ile fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.' diye konuştu.

İşte tarihi bölgeden dikkat çeken görüntüler...

Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor






Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor

Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor

Başkan Erdoğan Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'nde konuşuyor
Kabine yarın toplanıyor: Önemli başlıklar masada olacak
Mansur Yavaş'a tepki: Hangi yüzle aday oluyorsun!
Binlerce polis alımı yapılacak! Bakan Yerlikaya duyurdu
Paris'in arka yüzü! Binlerce evsiz sokaklarda yatıyor
CHP'li belediye Edirne'yi susuzluğa mahkum etti
Ümit Özdağ'ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... 'Özdağ talepte bulundu ben yaptım'
Bakan Bolat açıkladı! Hedef 5 milyar dolar
Terörle mücadelede son durum! Bakan Yerlikaya'dan kritik açıklama
Alman lidere ayar, Başkan Erdoğan'a resmi tören! Katar'da Türkiye farkı...
GİK'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmayacağı kararı sonrası İYİ Parti'de istifa furyası! Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın ve İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru istifa etti
Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı
ABD'de utanç verici açıklama! 'İsrail'in sivil öldürdüğüne dair kanıt göremedik'
Üsküdar'da İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
Kumar ve yasa dışı bahise yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Mengene-2' operasyonu: 18 kişi gözaltında
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! 'İBB, artık yönetilemez hale geldi!'
İmamoğlu 'İETT arızalarında düşüş yaşattık' dedi! Rakamlar yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Gündem Gazze..
Dışişleri Bakanlığı duyurdu! 130 vatandaş Gazze'den tahliye edildi
Bakan Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e: 'Emek hırsızlığı yapmasın'
Kar batıdan giriyor! Tüm Türkiye'de yağış...İşte hava durumu

Kar batıdan giriyor! Tüm Türkiye'de yağış...İşte hava durumu

Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor

Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor

Dilan ve Engin Polat’ın evinde kalan Şule ve Nergis gözaltına alındı! Çift cezaevine girince akrabalarını eve yerleştirmiş

Dilan ve Engin Polat’ın evinde kalan Şule ve Nergis gözaltına alındı! Çift cezaevine girince akrabalarını eve yerleştirmiş

Kocaeli'de kız arkadaşını vuran adam feryat etti: 'Sibel'im yaşasın'

Kocaeli'de kız arkadaşını vuran adam feryat etti: 'Sibel'im yaşasın'

Hobi olarak balkonda başladı! Şimdi 5 dönüm arazide devam ediyor

Hobi olarak balkonda başladı! Şimdi 5 dönüm arazide devam ediyor

WhatsApp HD fotoğraf ve video gönderme özelliği iPhone'lara geldi

WhatsApp HD fotoğraf ve video gönderme özelliği iPhone'lara geldi