Yerini duyan görmek için geliyor: Herkes içinde ne olduğunu merak ediyor

Tunceli'de Meşe ormanları arasındaki kayalık alan üzerine inşa edilen Ambar Kalesi'nin kalıntıları Urartu döneminden izler taşıyor.Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta, meşe ormanları arasındaki kayalık üzerine kurulu Ambar Kalesi'nde, sur temel yatakları, çok odalı kaya mezarı, harçlı sur duvarları, burçlar, kaya basamakları, sarnıç ve kaya şapeli gibi kalıntılar yer alıyor.Ortaçağ medeniyetlerince de kullanıldığı belirlenen ve Urartu döneminden izler taşıyan kale, turizm sezonunda çevre il ve ilçelerden ziyaretçileri de ağırlıyor.Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Harun Danışmaz, Ambar Kalesi'nde yaptığı incelemelerde 2 ayrı döneme ait bazı kalıntılar tespit ettiğini söyledi.Kalede Urartular ve Ortaçağ döneminden izler bulunduğunu belirten Danışmaz, 'Sur temel yatakları, çok odalı kaya mezarı ve kaya basamaklarının bir bölümü Urartu dönemine tarihlenmektedir. Harçlı sur duvarları, burçlar, kaya basamakları, ikisi yuvarlak birisi dikdörtgen olmak üzere 3 sarnıç ise Urartu sonrası döneme tarihleniyor.' dedi.Kaya mezarların genellikle ayrıcalıklı kişiler ve sülaleler için inşa edildiğini anlatan Danışmaz, şöyle konuştu:'Ayrıca bu mezarların bulundukları yerler yani kalelerin sitadel bölümünde yer alması, mezar sahiplerinin kaleyle bir bağlantısı olduğunu gösteriyor. Aslında bunun en belirgin örneği de Urartu'nun başkenti Van Kalesi mezarlarında bulunmaktadır. Ambar Kalesi boyutları bakımından içesinde çok odalı kaya mezarı bulunan Tunceli'deki Mazgirt Kaleköy kalesi ile Erzincan'daki Şirinlikale, Taşbulak ve Pekeriç kaleleriyle benzerdir.'Danışmaz, Doğu Anadolu'da ilk olarak kaya mezarı yaptırma geleneğinin Urartu krallığıyla beraber yaklaşık 3 bin yıl önce başladığını dile getirdi.Danışmaz, Ambar Kalesi'nin yaylaya çıkan bir yol üzerinde olduğunu ifade ederek, 'Urartu dönemine tarihlenen bu kalelerin sahiplerinin hayvancılıkla uğraştıklarını gösterebilir.Tunceli'nin tarihi ve kültürel güzellikleri doğru şekilde tanıtıldığında turizm potansiyeli oldukça yüksek olabilir. Bu potansiyeli artıracak destinasyonlardan bir tanesi de Ambar Kalesi'dir. Kalede bulunan kalıntılar tarih meraklılarının yanı sıra doğaseverler ile fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.' diye konuştu.İşte tarihi bölgeden dikkat çeken görüntüler...