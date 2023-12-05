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Talia Yaşar Bakdur Ortaokulu öğrencilerinden anlamlı proje

Talia Yaşar Bakdur Ortaokulu öğrencileri , okul müdürü Hamide Söyler önderliğinde anlamlı bir projeyi daha tamamladı.

Ekleme: 5.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 5.12.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Talia Yaşar Bakdur Ortaokulu öğrencilerinden anlamlı proje
A GREEN PLANET FOR HEALTHY CHILDREN isimli Erasmus Projemiz Türkiye (kordinatör), Romanya ve İtalya ortaklığından oluşmaktadır.

Nüfus yoğunluğu oldukça fazla olan başkent Ankara’da yüksek şehirleşme ve betonlaşma oranına sahip bir çevrede bulunan okulumuzun, sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir çevre uygulamaları alanında Avrupa toplumlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanması ve iyi örneklerin transferi amaçlanarak yola çıkılmış ve diğer iyi uygulama transferi gerçekleştirmek isteyen Avrupa kurumları ile bu noktada bir araya gelinmiştir.

Artan motorlu araç sayısı ve karbon salınımı, azalan yeşil alan ve doğal kaynaklar açısından dezavantajlı konumda yer alan öğrenci ve öğretmenlerimizin 2019 Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında bilgi sahibi olmaları ve sürdürülebilir çevre uygulamalarında Avrupa ile işbirliği içinde hareket etmeleri sağlamayı hedef edindik. Bu kapsamda okulumuzda sera ve kompost alanı oluşturduk.

Öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle birlikte sürdürülebilir tarım ve sürdürülebilir çevre uygulamalarının Avrupa boyutunu görmek, aynı zamanda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz İngilizce'nin önemini anlayıp İngilizce öğrenmeye daha hevesli hale gelmelerini sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Maddi imkanları olmayan öğrencilerimize Avrupa'nın çeşitli yerlerini görme imkanı sağlamaktır.

Bu çalışmaları yaparken öğrencilerin proje tabanlı öğrenme yöntemiyle işbirliğine, yaratıcılıklarına ve hayal güçlerine dayalı özgün çalışmalar ortaya çıkması ve web2 araçlarını kullanarak proje ortakları ile İngilizce iletişim kurmaları, özgüvenlerini geliştirmek, bilgiyi edinme, bunları akranları ile paylaşma gibi yetileri edindirmek önceliklerimiz arasındadır.


Talia Yaşar Bakdur Ortaokulu öğrencilerinden anlamlı proje

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