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Paris'in arka yüzü! Binlerce evsiz sokaklarda yatıyor

Fransa'da evsizlerin sayısı her geçen gün artıyor. Başkent Paris'te binlerce kişi geceleri metro istasyonlarında ve telefon kulübelerinde geçiriyor.

Paris'in arka yüzü! Binlerce evsiz sokaklarda yatıyor
Ekleme: 5.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 5.12.2023 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Paris'in arka yüzü! Binlerce evsiz sokaklarda yatıyor
Fransa'da işsizlik her geçen gün artarken sokaklarda yaşayan insanların sayısı da git gide artıyor.

Başkent Paris’te yaşayan evsizler, kışın gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Paris'in hemen hemen her bölgesinde sokakta yaşayan insanlara rastlanırken, barınma sorunuyla karşı karşıya kalan göçmenler ise Paris'te köprü altındaki çadırlarda yaşıyor. Başta Paris olmak üzere binlerce insan metro istasyonları ve telefon kulübeleri gibi sığınabildikleri yerlerde sabahlıyor.

Metro istasyonlarında kalıyorlar

Paris'te yaşam mücadelesi veren yüzlerce göçmen de La Chappelle ve Stalingrad metro hatlarının altında kurdukları kamp çadırları ve kartonlardan yaptıkları barınaklarda yaşıyor.

Artan kira fiyatları

Ülkede artan kira fiyatları ve büyük kentlerde yeterli sayıda kiralık ev olmaması, barınma sorununun en önemli nedenleri arasında.

Aşırı soğuk havalarda sokaklarda yaşamak zorunda kalan binlerce evsizin barınacak yeri olmadığı için hayatının tehlikede olduğu bildirildi.

Hükümete tepki

Ülkedeki 800 derneğin çatı kuruluşu Dayanışma Aktörleri Federasyonundan yapılan açıklamada, aşırı soğukların etkili olduğu son günlerde ülkenin çok sayıda şehirinde binlerce evsizin, kendilerine hükümet tarafından barınacak bir merkez tahsis edilmediği için sokaklarda yaşamak zorunda kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin evsizler için aldığı önlemlerin yeteriz kaldığının altı çizilirken, hükümetten acilen sokaklarda uyumak zorunda kalan, hayati tehlikeleri bulunan kişilere acilen barınacak merkezlerin tahsis edilmesi istendi.

Geçtiğimiz yıl 18 evsiz hayatını kaybetti

Paris'te çoğunluğu ailelerden oluşan 400 kişinin barınacak bir yer arayışı içerisinde olduğu kaydedilirken, başkentin banliyölerinden Seine Saint-Denis'de 200 ila 300 kişinin sokaklarda kaderlerine terk edildiği belirtildi.

Geçen yıl sokaklarda yaşayan 18 evsiz çeşitli nedenlerden hayatını kaybetmişti.

Paris'in arka yüzü! Binlerce evsiz sokaklarda yatıyor

Macron söz vermişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'nin yazında yaptığı açıklamada, "2017 sonuna kadar sokakta yaşayan kimsenin kalmayacağı" sözünü vermişti.

Her 4 reşit evsizden biri devlet himayesindeydi

Abbe Pierre Vakfı'nın şubatta yayımladığı rapora göre ülkede 4,1 milyon kişi, kötü barınma koşullarında hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Fransa'da 330 bin evsiz bulunuyor, yaklaşık 14,8 milyon kişi barınma sıkıntısı çekiyor.

Aynı vakfın 2019'da yayımladığı raporda sokaktaki her 4 reşit evsizden birinin çocukken devlet himayesinde olduğu ortaya konuldu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre, Fransa'da bin 990 çocuk sokaklarda yaşıyor.

Paris'in arka yüzü! Binlerce evsiz sokaklarda yatıyor
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