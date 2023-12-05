Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Netanyahu bölgenin geleceğini tehlikeye atıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, ''Körfez ülkeleriyle ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor'' ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara da değinen Erdoğan, ''İsrail'in suçları yanına kâr kalmamalı. Netanyahu yönetimini uzatmak uğruna bölgemizin geleceğini tehlikeye atıyor'' açıklamasında bulundu.

Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi Katar'da düzenleniyor. Başkan Erdoğan zirvede önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor.Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesiyle Filistin halkına desteğimizi gösterdik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Gazze'de kısa süreli insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın katkılarını destekliyoruz. Netanyahu, yönetimini uzatmak uğruna bölgemizin geleceğini tehlikeye atıyor. 17 bin Filistinli'nin hayatını kaybetmesi savaş suçudur.Önceliğimiz derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesidir. 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliği görüldü.Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için gerekli koşulların oluşturulması gerekiyor. Burada tüm aktörleri göreve davet ediyorum.