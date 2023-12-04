Şener Üşümezsoy aylar öncesinden uyarmıştı! En stresli yer Gemlik! 6.5 bekliyorum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türker Akıncı'nın moderatörlüğünde yayınlanan Ne Var Ne Yok YouTube programının 21 Ağustos 2023 tarihli yayınında Bursa'da yaşanan depremi aylar öncesinden tahmin ettiği ortaya çıktı. Marmara ve İstanbul'da beklenen deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, Gemlik ve Mudanya hattındaki faya dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı;'Teşvikiye'den Esenköy'den Güney'de de Gemlik ve Mudanya hattında sürekli olan depremler, Kuzey Anadolu Fayı'nın devamı oraya doğru gidiyor. Yoksa Kuzey Anadolu Fayı Kuzey'e doğru gitmiyor. Güney'e doğru gitmesi orada bir risk olduğunu gösteriyor. Orada 2 fay birlikte kırılırsa 6.5 ile 7 arasında tek fay kırılırsa 6.5 büyüklüğüne sahip olmasını beklerim. Yani kilometreleri saymak lazım. Simülasyonu yaptım orada. Bozburun Fay'ı ile Güney'deki Gemlik Mudanya Fay'ı birleşip kırılırsa 6.5'i geçer. Orada birikim var. 1999'dan beri en stresli birikim orada. 99 depreminde Teşvikiye'de Işıkara Hoca sokağa çıkardığı zaman Fay gelip oraya kadar kırılmıştı ve orada risk vardı.'