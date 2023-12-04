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Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artışla rekor seviye olan 1 milyon 73 bin 982 adet oldu

Ekleme: 4.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 4.12.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın 11 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 artışla rekor seviye olan 1 milyon 73 bin 982 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı

TOGG TESLA'YI SOLLADI
Öte yandan Togg'un birikimli satışları Kasım ayında Tesla'yı geride bıraktı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Kasım ayında Togg'un aylık teslimatı 4 bin 401 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Tesla'nın aylık teslimatı 900 oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı

Bloomberg'te yer alan bilgilere göre 2023 satışlarına bakıldığında Togg'un teslimatları 13 bin 572 olurken, Tesla satışları ise 11 bin 600 olarak kaydedildi.

Kasım'da BYD teslimatları 552 adet ile başladı. Bir diğer elektrikli marka olan Skywell'in 2023 birikimli satışları ise 2 bin 541 olarak gerçekleşti.




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