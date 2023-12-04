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İstanbul'da hissedilen deprem! İçişleri Bakanı Yerlikaya son durumu paylaştı:

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 10.42'de yaşanan depremin derinliği 8.98 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremin hemen ardından 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. İstanbul'da deprem son dakika detayları... .

İstanbul'da hissedilen deprem! İçişleri Bakanı Yerlikaya son durumu paylaştı:
Ekleme: 4.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 4.12.2023 - 13:07 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da hissedilen deprem! İçişleri Bakanı Yerlikaya son durumu paylaştı:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

3 DAKİKA SONRASINDA BİR DEPREM DAHA

Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

İŞTE DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.73 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2023-12-04
Saat:10:42:20 TSİ
Enlem:40.42694 N
Boylam:28.83194 E
Derinlik:8.98 km

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada 'Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde (Bursa, Mudanya açıkları), saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya son gelişmeleri paylaştı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem olduğu ilk dakikalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda '#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da hissedilen deprem! İçişleri Bakanı Yerlikaya son durumu paylaştı:

Depreme ilişkin yaşanan gelişmeleri an an paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından son durumu açıkladı.

Olumsuz bir durum olmadığının altını çizen yerlikaya, merdivenden düşerek yaralanan iki vatandaş olduğunu söyledi.

Depremden sonra İstanbul ve Bursa'daki son durum

Bu sabah 10:42'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sonrasında en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldü.

İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE Ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112'ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

İSTANBUL
Esenler 1, Küçükçekmece 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir.

BURSA
Mudanya'da 1 evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. 2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir.

Gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.


'YIKIM HABERİ ALMADIK'

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada 'Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir şey yok. Fabrikaları boşaltan ve evlerinden çıkan vatandaşlarımız oldu. Şu ana kadar olumsuz bir durum ile karşılaşmadık. Yıkım haberi almadık. AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşme gerçekleştirdik.' dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir ihbarın olmadığını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin.' ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada da 'Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde saat 10.42'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, İstanbul ilimizde herhangi bir can ya da mal kaybı olmamıştır. Konuyla ilgili AFAD ve ilgili birimlerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir.' ifadelerine yer verildi.


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