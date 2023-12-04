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Gaziantep'te evin bahçesi çöktü ortaya Roma dönemine ait oda mezar çıktı

Bahçenin çökmesiyle ortay açıkan Roma mezarında 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu.

Ekleme: 4.12.2023 - 16:36 Güncelleme: 4.12.2023 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te evin bahçesi çöktü ortaya Roma dönemine ait oda mezar çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde artçılar sürerken, bir vatandaş, 1 Aralık'ta bahçesinde çökme olduğunu belirterek, İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi.

Bölgede güvenlik tedbiri alınırken, çökme sonucu ortaya çıkan buluntular dikkat çekti. Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

Roma mezarı çıktı

İncelemede, 2,5 metre yüksekliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'nca koruma altına alınan bölgede, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Gaziantep'te evin bahçesi çöktü ortaya Roma dönemine ait oda mezar çıktı
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