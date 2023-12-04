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Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti: 11 dağcı feci şekilde can verdi

Endonezya’da bulunan Merapi Yanardağı’nda patlamalar meydana geldi. Dün faaliyete geçen ve 3 kilometre yüksekliğinde kül püskürttüğü belirtilen yanardağa 2 Aralık tarihinde tırmanmaya başlayan 11 dağcının patlamalar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekleme: 4.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 4.12.2023 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti: 11 dağcı feci şekilde can verdiEndonezya'da, Sumatra Adası'nın batısındaki Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 11 dağcının öldüğü, kayıp 12 dağcının bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Batı Sumatra Eyaleti Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Abdul Malik, yaptığı açıklamada, eyaletin Agam bölgesindeki Merapi Yanardağı'nda meydana gelen patlamaların ardından arama kurtarma ekiplerinin, 11 dağcının cesedine ulaştığını belirtti. Malik, ayrıca, ekiplerin kayıp olduğu bildirilen 12 dağcıyı aramaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Eyaletin başkenti Padang'daki yerel Arama ve Kurtarma Ofisi yetkilisi Hari Agustian da 2 Aralık'ta dağa tırmanmaya başlayan yaklaşık 75 dağcıdan 52'sinin kurtarıldığını, bunlardan 8'inin patlamalar sonucu bedenlerinde oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Endonezya'da Merapi Yanardağı faaliyete geçti: 11 dağcı feci şekilde can verdi

3 KİLOMETRE YÜKSEKLİĞE KÜL PÜSKÜRTTÜ

Ülkedeki Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi, dün yaptığı açıklamada, Merapi Yanardağı'nın yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğünü, sıcak kül bulutlarının kuzeye ilerlediği bildirmişti. Yetkililerin, ocak ayından bu yana aktif olan Merapi Yanardağı'nı, hareketliliklerin artması nedeniyle birkaç haftadır 'yakından takip ettiği' ifade edilmişti.

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