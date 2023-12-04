Başkan Erdoğan Filistin diplomasisi! ’Gazze için kalıcı barış’ gündemiyle Katar’a gidiyor

Başkan Erdoğan, "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde "kalıcı ateşkes" gündemiyle bugün Katar'a gidiyor.Başkan Erdoğan Filistin diplomasisi! ’Gazze için kalıcı barış’ gündemiyle Katar’a gidiyorErdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Doha'da bir araya gelecek. Başa görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, 9. Yüksek Stratejik Komite Toplantısına iştirak edecek.Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Erdoğan, Körfez ziyaretine Katar'la devam edecek. Erdoğan bugün ve yarın Katar'da temaslarda bulunacak.Doha'daki görüşmelerin öncelikli gündemini, "insani ara"nın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlayan saldırılar, bölgeye insani yardımların ulaştırılması, rehine takasındaki gelişmelerin oluşturması bekleniyor.Erdoğan'ın, çatışmalara ara verilmesinde kolaylaştırıcılık rolü üslenen Katar ile ateşkesin uzatılması ve kalıcı hale gelmesi de için zemin arayacağı belirtiliyor.Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin Meclis grup toplantısında Gazze için temas trafiğini yoğunlaştırarak sürdüreceklerini söylemişti.Erdoğan, "Esir takasları ve insani arayı, akan kanın bir nebze durdurulması bakımından müspet bir gelişme olarak görüyoruz. Mutabakatın tesisine katkı veren tüm kardeş ülkelere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Başkan Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail-Filistin çatışmalarının yanı sıra ikili ve bölgesel ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.İki liderin; ekonomik ilişkiler, yatırımlar, ticari ilişkiler ve savunma sanayinde işbirlikleri gibi alanlardaki gelişmelerin değerlendirmesi de öngörülüyor.Başkan Erdoğan yarın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesine katılacak