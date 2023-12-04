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Başkan Erdoğan'dan BM'ye Filistin tepkisi: Gazze'de akan kanı durdurmadı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'ye demokrasi, insan hakları ve hukuk dersi veren Batı'nın Gazze'de tek cümle kuramadığını belirten Başkan Erdoğan, "Batı İsrail'in saldırılarına sağır kesildi. Daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor." dedi. BM'nin Gazze imtihanında başarısız olduğunu belirten Erdoğan, "BM'nin mevcut yapısı akan kanı durdurmadı. Böyle bir yapının ne barışı getirmesi ne çatışmaları durdurması ne de insanlığa umut olması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan BM'ye Filistin tepkisi: Gazze'de akan kanı durdurmadı
Ekleme: 4.12.2023 - 11:40 Güncelleme: 4.12.2023 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan BM'ye Filistin tepkisi: Gazze'de akan kanı durdurmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın bakanlar, sayın genel sekreter, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 39. bakanlar oturumunun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kıymetli fikirleri ile toplantımıza katkı verecek olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

7 Ekim'den beri İsrail'in ahlaksız saldırılarına karşı vatanlarına sahip çıkan Gazzelileri yürekten selamlıyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. senesini idrak ediyoruz. Türkiye cumhuriyeti şanla şerefle geçen bir asrı geride bıraktı. Bu kutlu yürüyüşümüzü Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmadan durmayacağız. Bunu da siz kardeşlerimiz ile başaracağız.

İsrail'in saldırılarında 16 binin üzerinde şehit ve 36 binin üzerinde yaralı verildi. Şehit edilen her üç kişiden ikisini çocuklar, kadınlar ve bebekler oluşturuyor. Küresel güvenlik için kurulan BM kendi çalışanlarını dahi İsrail barbarlığından koruyamıyor.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN BAHSEDENLER TEK CÜMLE KURAMIYOR
Batılı ülkeler İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor. Uluslararası basın kuruluşları öldürülen meslektaşları için tek cümle kuramıyor. Bunlar bize yıllarca demokrasi ve hukuk dersi vermişti. Basın özgürlüğünden bahseden bunlar değil miydi.

Şatafatlı ideolojileri, beyannameleri, ilkeleri yerle yeksan olmuştur. Bunca masumun ölümünü hamas bahanesi ile geçiştirmeye çalışanların insanlığa söyleyecekleri bir şey kalmamıştır.

Gazze, küresel sistem açısından bir turnusol kağıdı işlevi gördü. Şahit olduklarımız batılı demokrasilerden küresel şirketlere birçok yapının gerçek yüzünü bize gösterdi. BM kurumsal olarak Gazze imtihanından başarısız çıktı. BM Genel Kurulu'nda 121 evet oyu ile kabul edilen karar kıymetli adımdı. Yapısı nedneiyle kaduk kaldı. Akan kanın durmasında tesirli olamadı. Bu tablo bile 2 milyarlık müslüman alemi olarak nasıl bir cendereye sıkıştırıldığımızı gösteriyor. Bir tarafta kan akmasın diyen 121 ülke diğer tarafta İSrail'e açık çek veren 3-5 ülke var. Böyle bir yapının ne barışlı getirmesi ne de insanlığa umut geitmesi mümkün değil.

BM'NİN YAPISI BARIŞI GETİRMEZ
BMGK'nın çarpık yapısı bir an önce değiştirilmelidir. Hiçbirimiz bu sistemi kabullenmek mecburiyetinde değiliz. Böyle gelmiş böyle gidiyor diyemeyiz. Müslümanlar olarak daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Bu gelecek nesillere karşı da sorumluluğumuzdur.

HESAP VERECEKLER

İsrailli yöneticiler işledikler savaş suçlarından sorumlu tutulmalı. Netanyahu, Gazze kasabı olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır.

NÜKLEER MESELESİNİ UNUTTURMAYACAĞIZ

Nükleer silahlar meselesinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. İsrail'in atom bombası var ama sorarsan yok diyorlar.

GAZZE FİLİSTİN TOPRAĞIDIR

Gazze Filistinlilerindir ve ebediyen öyle kalacaktır.

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