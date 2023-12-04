Antalya’da kahreden manzara! Genç adamın cesedini görünce yıkıldı!

Antalya Serik'te bugün çok acı bir olay yaşandı. Reşit Altunçay idaresindeki plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Reşit Altunçay'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkıp refüje çarptı.Reşit Altunçay ile aynı motosikletteki Bahadır Demirdelen savrularak karşı şeride sürüklendi. Bu sırada karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KL 1408 plakalı kamyon, Reşit Altunçay'ın üzerinden geçti.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Reşit Altunçay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Ağır yaralı Bahadır Demirdelen ise ilk müdahale sonrası ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Kazayı haber alıp gelen Reşit Altunçay'ın annesi, babası ve yakınları fenalık geçirdi. Altunçay'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.Kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kazaya karışan motosikletteki Reşit Altunçay ve Bahadır Demirdelen'in başında kask bulunmadığı belirtildi.