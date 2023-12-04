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ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...

Katliam sponsoru ABD'den kan donduran açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kalıcı bir ateşkes istemediklerini açık açık dile getiren ABD'li yetkililerin ardından Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham sivil katliamını aklamak için çırpındı. CNN'e verdiği röportajda Filistinliler için "Okullarda ne öğretiyorlar biliyor musun? diye soran Graham, "Bu kadar çok Filistinlinin ölmesinin nedeni.." diye başladığı cümlesini kan donduran sözler ile bitirdi.

ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...
Ekleme: 4.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 4.12.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Savunma Bakanı Lyold Austin ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Gazze'deki sivillerin hedef alınmaması konusunda İsrail'i uyarmalarına tepki gösterdi.

Graham, CNN'e verdiği röportajda, Austin ve Harris'in Tel Aviv yönetimini Gazze politikası konusunda açıktan eleştirmelerine tepki göstererek, Hamas'ın 'Gazze'nin her yerinde' olduğunu, İsrail'in saldırılarında sivilleri ayırt etmesinin 'mümkün olmadığını' iddia etti.

ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...

'Hiçbir Filistinlinin ölmesini istemiyorum ama bunu nasıl yapacaksınız?' diyen Cumhuriyetçi Senatör, 'Gazze'de daha fazla sivil kaybın, daha fazla isyancı üretebileceğine' inanan Savunma Bakanı Austin'in düşüncelerini 'saflık' olarak nitelendirdi.

'OKULLARDA NE ÖĞRETİYORLAR BİLİYOR MUSUN?'

Austin hakkında, 'O kadar saf ki, bu adama olan tüm güvenimi kaybettim.' diyen Graham, Filistinliler için ise, 'Okullarda ne öğretiyorlar biliyor musun? Bir şekilde İsrail'in Gazze'deki halkı radikalleştirdiği fikri çok saçma. Yıllardır Hamas tarafından radikalleştirildiler.' yorumunda bulundu.

ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...

Hamas'ın Gazze'deki 'apartman, okul ve hastanelere entegre olduğu' fikrini savunan Graham, şunları söyledi:

'Her yerde tünelleri var. Bu kadar çok Filistinlinin ölmesinin nedeni, sanırım Hamas onların ölmesini istediği için. Sivil kayıpların azaltılmasına dair daha iyi yöntem varsa bana bildirin, İsrail'e söylerim ya da siz doğrudan söylersiniz. Ancak bu iş bittiğinde Hamas'ın hala ayakta olması fikri nihai stratejik başarısızlık olacaktır.'

SİVİL KAYIPLARI II. DÜNYA SAVAŞI ÖRNEKLERİYLE NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Senatör Graham, İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesini normalleştirmek bağlamında II. Dünya Savaşı'nda Japon uçaklarının Pearl Harbor saldırısına ve 11 Eylül saldırılarına ABD'nin verdiği karşılığı örnek olarak gösterdi.

ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...

Gazze'de sivillerin 'çok sıkışık bir şekilde yaşadığını' ve İsrail'in Hamas'a yönelik saldırı düzenlerken sivilleri gözetmesinin imkansız olduğunu öne süren Graham, 'Pearl Harbor (baskınından) sonrası çok fazla insanın ölmesi ve II. Dünya Savaşı'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Amerikan kamuoyu, Tokyo ve Berlin'i yok etmek için kaç kişinin öldüğü konusunda endişelendi mi?' ifadelerini kullandı.

11 EYLÜL BENZETMESİ

11 Eylül saldırılarından yeterince ders çıkarılmadığını ifade eden ABD'li Senatör, 'Eğer bir iki ay içinde (sorumlulara yeterince karşılık vermeden) El Kaide'ye karşı ateşkes yapmamız istenseydi, bunu duymazdan gelirdik. Biliyorsunuz, Bakan Austin İsrail'e başarılması imkansız şeyler anlatıyor.' dedi.

ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...

Dün, Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda konuşan Austin, 'İsrailli liderleri, kişisel olarak sivil kayıplardan ve sorumsuz söylemlerden kaçınmaya, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti önlemeye ve insani yardıma erişimi önemli ölçüde genişletmeye' çağırdığını söylemişti.

















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ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...
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