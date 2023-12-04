4 kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İnönü Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan iki kişinin adresine operasyon düzenledi. M.S. (31) ve M.A. (23) gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda dört kilo 336 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 20 gram yine sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, iki hassas terazi ve bin 640 lira nakit para ele geçirildi.Çok sayıda suçtan kayıtları bulunan iki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.