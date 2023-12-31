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Bakan Yumaklı'dan yılbaşı açıklaması! 20 bin 500 gıda denetimi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yılbaşı gıda denetimi kapsamında 7 bin 500 personelle 20 bin 500 gıda denetimi yapıldı" açıklamasında bulundu.

Ekleme: 31.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yumaklı'dan yılbaşı açıklaması! 20 bin 500 gıda denetimi yapıldıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşı denetimleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşı öncesi gıda denetimleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı'nın konuşması şu şakilde: 'Pazartesi gününden başlayan rutin denetimlerimizin dışında gıda denetimlerimiz de vardı. 7500'ün üzerinde çalışan Bakanlık mensubumuz sahaya indi. Gıda tüketimi başta olmak üzere vatandaşımızın bizim Bakanlığımız sorumluluk alanına giren hususlarda ürünlerin denetimi ile alakalı denetimlerini gerçekleştirdiler. 20 bin 500 denetim yapıldı. Bunların arasında 396 adet uygunsuzluğa rastlanıldı. Bunlarla ilgili idari para cezaları kesildi.

Vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşması ile ilgili herhangi bir toleransımız olmayacaktır bu konuda duruşumuz nettir. 2023 yılında 1 milyon 300 bin denetim vardı. 2024 yılında bu denetimlerimiz 3 kategoride devam edecek. Umuyorum ve de diliyorum ki üreticilerimiz de kendilerine bu bağlamda yapmış oldukları üretim süreçleri ile ilgili kendilerini kontrol ederler, vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşması anlamında problem yaşamamış oluruz.

Ben 2023 yılının son gününde ülkemiz için canını feda eden şehitlerimiz başta olmak üzere bu ülke için vatan için, millet için taş taş üstüne koyan, emeği ile zihin gücü ile, alın teri ile katkıda bulunan kimler varsa geçmişten bugüne kadar hepsine minnettarlığımı iletmek istiyorum.

İnşallah önümüzdeki yıl ve sonraki yıllar ülkemiz bu tür afetlerden uzak olsun, bizler milletimiz için vatanımız için çalışmaya devam edelim. Bu gelişimi ülkemizin gelecekte ulaşmak istediği notaya ulaşarak çocuklarımıza çok güzel bir ülkeyi bırakmış olalım.'
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